Die originale Xbox taucht in Halo: Season 2 auf

Die erste Staffel der Halo -Serie hat viele Spieler enttäuscht, da dieses Universum plötzlich eine magische Verbindung zwischen Master Chief und den titelgebenden Halo Ringen hatte, sich sehr auf eine langweilige Nebengeschichte über ein Kind konzentrierte und sogar eine Sexszene mit Master Chief enthielt. Und es half sicher auch nicht, dass er seinen ikonischen Helm nur selten benutzte, selbst in gefährlichen Situationen.

Aber Staffel 2, in der es um den Untergang des Planeten Reach geht, wurde mit viel mehr Optimismus und Positivität aufgenommen, da sie mehr mit den Halo -Spielen übereinstimmt. Und die neueste Folge (Staffel 2: Folge 4) hat die Fans noch mehr glücklich gemacht, da sie ein wirklich cooles Easter Egg enthält, das in einem Antiquitätenladen spielt. Wenn Sie die Szene genau beobachten, können Sie ein Halo Edition Xbox auf einem der Regale sehen. Schauen Sie es sich unten an, um zu sehen, wie es aussieht.

Das grüne und durchscheinende Halo Edition Xbox wurde bereits 2004 auf den Markt gebracht und nur 200.000 Mal produziert. Heute ist es ein ziemliches Sammlerstück, das wirklich wertvoll ist, wenn man es in gutem Zustand hat.