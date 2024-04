Die Originalbesetzung von Blair Witch hat eine "sinnvolle Konsultation" bei zukünftigen Projekten gefordert

HQ

Nach der Ankündigung, dass Blumhouse ein Reboot von Blair Witch plant, haben die Originaldarsteller des Films von 1999 einen öffentlichen Brief an Lionsgate veröffentlicht. In dem Brief haben die Darsteller Heather Donahue, Joshua Leonard und Michael Williams eine "sinnvolle Konsultation" zu allen zukünftigen Blair Witch -Projekten gefordert, die ihren Namen oder ihr Abbild verwenden.

In einem Beitrag in den sozialen Medien stellte Leonard fest, dass niemand von Lionsgate ihn oder seine Co-Stars bezüglich des Reboots kontaktiert hat. "An diesem Punkt sind es 25 Jahre Respektlosigkeit von den Leuten, die den Löwenanteil der Gewinne aus UNSERER Arbeit eingestrichen haben, und das fühlt sich sowohl eklig als auch klassenlos an." schrieb Leonard.

Dies geschah, nachdem die Schauspieler Artisan Entertainment verklagt hatten, weil sie ihre Namen und ihr Konterfei in der Fortsetzung Book of Shadows aus dem Jahr 2000 verwendet hatten: Blair Witch 2.

