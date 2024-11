Die Openfit Air von Shokz sind auf der Suche nach deinen neuen Lauffreunden

HQ

In die Fitness einzusteigen, die richtige Ausrüstung auszuwählen, kann schwierig sein, vor allem, wenn man es richtig machen will. Shokz ist eine Marke, mit der Läufer und Fitnessfanatiker wahrscheinlich bereits vertraut sind, da sie Knochenleitungskopfhörer herstellen, die dafür geeignet sind, im Ohr zu bleiben, während Sie aktiv sind.

Einige der Zubehörteile von Shokz sind für einen hübschen Cent erhältlich, aber mit einem Preis von 119 £/120 Euro scheint das Shokz Openfit Air eine günstigere Option zu sein. In unserem neuesten Quick Look gehen wir auf das einzigartige Design des Openfit Air ein, werfen einen Blick auf die Klangqualität und lassen Sie wissen, ob es das Richtige für Sie sein könnte.

Erhältlich in einer Vielzahl von Farben und vollgepackt mit Funktionen, die Ihnen auf Ihrer Fitnessreise helfen können, gibt es hier viel zu sehen, also schauen Sie sich das Video unten an, wenn Sie mehr erfahren möchten: