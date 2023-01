Die OneD & D Open Game License Kontroverse erklärt

HQ

Dungeons & Dragons ist das beliebteste Tabletop-RPG auf dem Markt. Egal, ob Sie die Critical Role-Zeichentrickserie oder Stranger Things gesehen haben oder tatsächlich selbst D & D spielen, Sie haben wahrscheinlich in gewisser Weise von dem Spiel gehört und verstehen den allgemeinen Kern.

Um die Dinge frisch zu halten, veröffentlicht Wizards of the Coast, die Firma hinter Dungeons & Dragons, oft eine neue Ausgabe des Spiels. Diese neuen Editionen behalten normalerweise das bei, was von ihren Vorgängern funktioniert hat, während sie das, was nicht funktioniert, gegen einige neue Mechaniken austauschen. Die 5. Ausgabe von Dungeons & Dragons ist die bisher beliebteste, und so hat Wizards of the Coast durchaus die Aufgabe, seinen Nachfolger zu schaffen.

Es scheint jedoch, als ob das berühmte Tabletop-RPG-Unternehmen bereits stolpert, bevor seine neue Ausgabe, OneD & D, überhaupt herauskommt. Wizards of the Coast hat erhebliche Kontroversen gefunden, als sie versuchen, eine neue Open Game License-Richtlinie einzuführen, die viele starke Einschränkungen für Homebrew-Inhalte von Drittanbietern auferlegt. Im Wesentlichen drängt dies die Spieler dazu, nur Wizards of the Coast-Inhalte zu konsumieren, was direkt gegen die Richtlinie im vorherigen OGL 1.0 verstößt.

Homebrew, ein Begriff, der im Wesentlichen alle Dungeons & Dragons-Inhalte umfasst, die nicht von Wizards of the Coast erstellt wurden, und so verdienen viele Content-Ersteller Geld, indem sie Abenteuer und Geschichten produzieren, die Spieler in ihre Kampagnen stecken können. Diese Kreation durch starke Einschränkungen zu ersticken, hat Wizards of the Coast schnell zum Staatsfeind Nr. 1 für viele D&D-Spieler gemacht.

Es gibt eine Reihe zusätzlicher Regeln, die auf Content-Ersteller zukommen, einschließlich Beschränkungen, was sie mit dem OneD & D-System erstellen und verkaufen können, aber ohne zu tief in die Regeln des neuen OGL einzusteigen, müssen Sie nur wirklich wissen, dass die Leute auf der Seite der Inhaltserstellung nicht glücklich sind.

Tatsächlich sind sie so unglücklich mit der vorgeschlagenen OGL, dass sie sich zusammenschließen, um eine Petition zu bilden, die die neue Lizenz verurteilt. Über 26.000 Menschen haben diese Petition zum Zeitpunkt des Schreibens unterzeichnet und kritisieren, wie die neue OGL es für Schöpfer im Wesentlichen obligatorisch macht, ihre Einnahmen und Projekte Wizards of the Coast zur Genehmigung zu melden, was dann dazu führen kann, dass diese Projekte geschlossen werden und große Summen an Lizenzgebühren eingenommen werden.

Wenn Sie nicht jemand sind, der Dungeons & Dragons-Inhalte für Ihren Lebensunterhalt erstellt, sondern einfach nur Ihre eigenen Monster und Geschichten für Sie und Ihre Freunde erstellen möchten, werden Sie sich über diese Änderungen keine allzu großen Sorgen machen, da Wizards of the Coast nicht jedes einzelne D & D-Spiel überwacht oder ähnliches. Das Hauptproblem hier ist jedoch, dass Leute, die jahrelang am alten OGL gearbeitet haben und ihren Lebensunterhalt auf dem Dungeons & Dragons 5E-System aufgebaut haben, jetzt riskieren, dass diese Arbeit stark eingeschränkt und möglicherweise von ihnen genommen wird.

Das ist ein weiterer wichtiger Problempunkt, den die Leute mit dem OneD & D OGL haben. Die Tatsache, dass Wizards of the Coast das Recht erhält, die Inhalte der Ersteller ohne Erlaubnis oder Entschädigung zu reproduzieren und weiterzuverkaufen. Dies ist eine klare rote Flagge und dann einige für viele Dungeons & Dragons-Schöpfer, die die Würfel rollen würden, wann immer sie etwas veröffentlichen, da Wizards of the Coast das Aussehen mögen und es reproduzieren könnte.

Während es alternative Systeme zu Dungeons & Dragons gibt, sind viele davon dank der neuen OGL tatsächlich bedroht. Pathfinder, 13th Age und Traveller sind vielleicht keine bekannten Namen wie Dungeons & Dragons, aber sie haben jeweils eigene Fangemeinden, die das neue OGL ebenfalls heftig kritisiert haben.

Ersteller können nicht einmal zu älteren Dungeons & Dragons-Editionen zurückkehren, da OGL 1.1 die freundlichere Richtlinie der vorherigen OGL überschreibt. Für diejenigen, die gegen das neue OGL sind, ist dies ein klarer Schritt in Richtung eines Monopols über Tabletop-RPGs, und obwohl es aus Sicht des Geldverdienens für Wizards of the Coast sinnvoll ist, von den Inhalten ihrer Systeme zu profitieren, hat es eine erhebliche Gegenreaktion ausgelöst.

Also, wie geht es weiter? Nun, kurzfristig müssen wir sehen, ob die Petition populär genug wird, Wizards of the Coast kann sie zur Kenntnis nehmen. Wenn OGL 1.1 jedoch vorankommt, könnten wir das Ende wichtiger Ressourcen sehen, die Spielern geholfen haben, Dungeons & Dragons-Spiele online zu finden, sowie Bücher, die zusätzliche Abenteuer, Monster, Charaktere und mehr für eine Kampagne bieten. Für diejenigen, die Dungeons & Dragons-Inhalte erstellen, ist es eine beängstigende Zeit, auch wenn der durchschnittliche Spieler auf lange Sicht keinen großen Unterschied bemerkt.