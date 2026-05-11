Die Ölpreise steigen erneut, nachdem Trump Irans Forderungen zurückgewiesen hat

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Hinter den Kulissen kommunizieren die USA und Teheran und festigen so die Bedingungen für ein tatsächliches Friedensabkommen inmitten eines fragilen Waffenstillstands. Erst gestern fühlte sich Trump zuversichtlich, nachdem er Forderungen an den Iran übermittelt hatte, aber sie haben inzwischen reagiert, und er ist nicht glücklich.

Wie die BBC berichtet, bezeichnet Trump Irans Reaktion als "völlig inakzeptabel". Es ist derzeit unklar, was genau in dieser Antwort steckt, aber Berichte beanspruchen die Souveränität der Straße von Hormus sowie Kriegsentschädigungen.

Infolge von Trumps Äußerungen stieg der internationale Ölbenchmark Brent um weitere 4,1 % auf 105,50 US-Dollar pro Barrel.

Nach dem Preisindex von Trade Economics für Rohöl ist der Gesamtbarrelpreis seit dem gleichen Zeitpunkt im Vorjahr um über 60 % gestiegen.

Angesichts von Trumps Reaktion ist derzeit unklar, wie die Verhandlungen fortgesetzt werden.