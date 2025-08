Die offiziellen Regeln der Pokémon-VGC wurden aktualisiert und erlauben Mysteriöse Pokémon

HQ

The Pokémon Company hat sein Regelwerk mit dem Regelset J aktualisiert, das eine Reihe wichtiger Änderungen für die kompetitive Pokémon-VGC in der nächsten Saison mit sich bringt. Vor allem werden Legendäre Pokémon endlich in offiziellen Wettkämpfen zugelassen sein.

Aber mit Nuancen. Gemäß den Regeln sind Pokémon aus Paldeas Pokédex (1-400), Kitakamis Dex (1-200) und Blaubeers Dex (1-243) teilnahmeberechtigt, bis auf wenige Ausnahmen. Maximal zwei (Mysteriöse) Spezial-Pokémon können aus der Liste der berechtigten Pokémon ausgewählt werden, während eine andere Liste mit einigen alten Bekannten (z. B. Mew, Mewtu, Ho-oh, Lugia, Deoxys, Kyogre, Groudon, Jirachi, Koraidon und Miraidon) weiterhin eingeschränkt ist.

Hier kannst du dir das neue Regulation Set J für Pokémon VGC ansehen. Die neuen Regeln treten für Ranglisten-Events im September 2025 in Kraft und werden bis Ende November 2025 in die Meisterschaften integriert.