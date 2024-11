Die offizielle Videospiel-Homepage von Wonder Woman wurde plötzlich aktualisiert

HQ

Es ist schon eine ganze Weile her, dass wir ein Lebenszeichen von Wonder Woman gehört haben, das vor drei Jahren von Monolith Productions (die zuvor mit der Serie Middle-Earth: Shadow of für Furore gesorgt haben) angekündigt wurde. Eine vernünftige Vermutung ist, dass sie das Spiel etwas zu früh angekündigt haben und dass sie viel überarbeiten mussten, um den Titel an James Gunns neues DC-Universum anzupassen.

Jetzt scheint es jedoch, dass sich die Dinge zu bewegen beginnen. In den sozialen Medien wurde berichtet, dass die Website des Spiels plötzlich neu gestaltet und aktualisiert wurde, was oft ein Zeichen dafür ist, dass etwas passiert. Wir erinnern uns auch daran, dass der Entwickler vor einigen Monaten eine Umfrage über das Spiel durchgeführt hat, die einige Details enthüllte und uns ein wenig über die Geschichte erzählte.

Angesichts der Tatsache, dass Wonder Woman bei den Game Awards angekündigt wurde, scheint es nicht unvernünftig, dass wir es dort sehen werden, wenn es das nächste Mal wieder gezeigt wird, was dieses Jahr am 13. Dezember (kurz nach Mitternacht) ist.