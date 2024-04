Die offene Beta von Frostpunk 2 startet am 15. April

HQ

Diejenigen, die die Digital Deluxe Edition von Frostpunk 2 vorbestellen, können am 15. April auf eine offene Beta des Spiels zugreifen.

"Kehrt in die gnadenlosen Frostlande zurück und erlebe einen Blick auf unsere ehrgeizige Fortsetzung, in der ihr euch neben dem Überleben auch einer neuen und tödlichen Bedrohung stellen müsst: der menschlichen Natur und ihrem unstillbaren Durst nach Macht. Die Beta enthält einen Teil des Sandbox-Modus namens Utopia Builder Preview", so 11 Bit Studios.

Die Early-Access-Phase ist vom 15. April um 18 Uhr BST bis zum 22. April verfügbar und wird nur auf Englisch und vereinfachtem Chinesisch verfügbar sein. Du kannst dir die Systemanforderungen des Spiels hier ansehen.