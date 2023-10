Die offene Beta von Final Fantasy XIV für Xbox ist für Anfang 2024 geplant

HQ

Im Rahmen des Final Fantasy XIV Fan Festival 2023, das kürzlich in London stattfand, wurden verschiedene Informationen über das Spiel enthüllt. Wir erfahren von neuen Jobs, die in der kommenden Dawntrail-Erweiterung enthalten sein werden, sowie von den neuen Gebieten, Bossen und Dungeons, Alliance Raid, Kollaborationen und wann die Xbox Open Beta für den Titel stattfinden wird.

Der offene Betatest der Xbox wird von Mitte Januar bis Februar stattfinden und Xbox-Spielern die Möglichkeit geben, das Spiel endlich zu erleben.

Rückblickend auf die Dawntrail-Erweiterung wird dieser kommende Stapel von Inhalten mindestens zwei neue Jobs enthalten, wobei dies der Nahkampf-zentrierte Viper und der Fernkampf-Caster sind. Die Viper wird Doppelschwerter verwenden, die sich zu einem Doppelklingenstab kombinieren lassen, und was den Caster betrifft, so wird während des Fan Festival im Januar mehr darüber mitgeteilt.

In den neuen Gebieten der Erweiterung wird die Geschichte die Spieler in das tropische Kozama'uka und das trockene Shaaloani führen. Die Spieler werden auch in der Lage sein, einen neuen verbündeten Stamm namens Moblins zu treffen, die Goblins ähneln, aber stattdessen als Sammler und Händler angesehen werden. Diese neuen Gebiete werden auch neue Bosse und Dungeons hinzufügen, wobei einer der neuen Bosse als Eliminator bekannt ist. Für die Raider da draußen wird Dawntrail einen neuen Alliance Raid namens Echoes of Vana'Diel bringen, bei dem 24 Spieler an einem Event teilnehmen, das eng mit Final Fantasy XI zusammenarbeitet.

Uns wurde gesagt, dass Final Fantasy XVI auch zu Final Fantasy XIV kommen wird, als Teil einer neuen Zusammenarbeit, die Clive Rosfield ins Spiel bringt und die Spieler gegen die Version des Titels von Ifrit antreten lässt. Fall Guys wird auch ein Final Fantasy XIV-Crossover erhalten, das Minispiele in den Titel bringt, die sich um Mediatonics Battle Royale drehen.

Mehr über FFXIV erfahrt ihr auf dem Fan Festival in Japan am 7. Januar 2024.

Danke, Windows Central.