Die offene Beta von Call of Duty: Modern Warfare III startet im Oktober

Als Activision letzte Woche sein Enthüllungsevent für Call of Duty: Modern Warfare III hatte, zeigten sie Einblicke in die Einzelspieler-Kampagne des Spiels und bestätigten, dass diejenigen, die das Spiel vorbestellen, frühzeitigen Zugang zur damals noch nicht datierten offenen Beta erhalten. Jetzt ist es an der Zeit, viel mehr über diese beiden Dinge zu erfahren.

Geoff Keighley setzte die Tradition fort, das Gameplay des nächsten Call of Duty auf der Gamescom zu zeigen, daher besteht das heutige Call of Duty: Modern Warfare III-Video aus dem Gameplay der ersten Mission des Spiels, Operation 627. Es stellt sich heraus, dass dies die Mission ist, die sehr von Call of Duty: Modern Warfare 2's The Gulag inspiriert ist, also beginnt sie ziemlich heimlich, bevor die Dinge sehr laut werden.

Danach verriet Keighley, dass wir viel mehr über das Spiel erfahren werden, wenn Call of Duty: Next am 5. Oktober stattfindet. Wir haben endlich auch die Bestätigung, dass PlayStation-Spieler den Multiplayer testen können, wenn die erste offene Beta vom 8. bis 10. Oktober stattfindet (Early Access beginnt am 6. Oktober). PC- und Xbox-Besitzer können dann eine Woche später, vom 14. bis 16. Oktober, an der offenen Beta teilnehmen (der Early Access beginnt am 12. Oktober zusammen mit allen PlayStation-Besitzern).