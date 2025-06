Die Odd Job Collection von Milano kommt in den Westen

In den 90er und 2000er Jahren war es wirklich nicht ungewöhnlich, dass japanische Spiele nie im Westen ankamen, so dass viele europäische und amerikanische Fans verzweifelt nach einem Weg suchten, die Unterhaltung aus der Region zu genießen. Ein Beispiel dafür ist Milano no Arubaito Collection, ein Spiel mit entzückenden Minispielen, das Ende des letzten Jahrhunderts auf den Markt kam und nie in den Westen kam... Bis jetzt.

Im Rahmen der Wholesome Games Direct -Show enthüllt Entwickler Westone, dass er sich mit dem Publisher XSEED und dem Portierungs-Powerhouse Implicit Conversions zusammengetan hat, um das, was als Milano's Odd Job Collection bezeichnet wird, endlich in die Welt zu bringen.

Für alle, die sich nicht sicher sind, was dieses Spiel bietet, erklärt die Pressemitteilung: "Die 1-jährige Milano ist den Sommer über auf sich allein gestellt, und sie ist entschlossen, es zum Laufen zu bringen, indem sie Teilzeitjobs annimmt, coole Sachen einkauft und Spaß hat. Ob es darum geht, Pizzen auszuliefern, Kuchen zu backen oder fliegende Kühe zu melken, Milano macht alles, was nötig ist."

Uns wurde gesagt, dass das Spiel seine nostalgische Pixelkunst und Animationen beibehalten wird und dass der "charmante Retro" -Charakter weiterhin durchscheinen wird. Was wir nicht wissen, ist, wann dies vollständig veröffentlicht wird.