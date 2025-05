Die Nvidia GeForce RTX 3060 ist nach wie vor die beliebteste Grafikkarte bei Steam-Nutzern

HQ

Es ist zwar alles sehr aufregend, wenn Nvidia oder AMD eine neue Generation von Grafikkarten auf den Markt bringen und wir sehen können, wie die FPS in unseren Lieblingsspielen steigen, aber nur wenige Leute gehen tatsächlich raus und holen sich so schnell wie möglich ein Upgrade.

Ein weiterer Monat ist vergangen, und nachdem ich an der Hardware-Umfrage von Valve teilgenommen hatte, beschloss ich, einen Blick darauf zu werfen, ob es größere Änderungen gegeben hatte. Nichts hatte sich wirklich bewegt, was immer noch sehr interessant ist, da es zeigt, dass die Leute nicht in Scharen ihre PCs aufrüsten.

4,94 % der Nutzer machen immer noch das Beste aus ihrer GeForce RTX 3060-GPU, was vielleicht nicht nach viel klingt, aber wenn man bedenkt, wie viele GPU-Optionen es gibt, ist es die beliebteste Wahl auf Steam.

Es scheint, dass immer mehr Leute nicht mehr in der Lage sind, sich für die High-End-Grafikkarten zu entscheiden, da der Preis für etwas wie eine 4090 oder 5080 immer höher und höher gedrückt wird. In den Top 10 der Grafikkarten, die von den Teilnehmern der Umfrage verwendet werden, sind nur drei GPUs aus der 40er-Serie zu finden, und zwar die 4060, 4060 Laptop GPU und 4060 Ti.

Die größte Anzahl von Nutzern (35,42 %) nutzt nach wie vor eine Karte mit 8 GB VRAM aus. Wenn man bedenkt, dass die GPUs der 30er-Serie zu diesem Zeitpunkt fast 5 Jahre alt sind, mag dies überraschend sein, aber selbst mit all dem Flash der GPUs der neuen Generation scheint es, dass sie die Mehrheit der Steam-Benutzer noch nicht ganz in Versuchung führen können.