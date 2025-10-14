Die Nummer 2 der PDC Welt, Luke Littler, besiegt die Nummer 1 der WDF Women's World Beau Greaves

HQ

Nur einen Tag nachdem er die Professional Darts Corporation (PDC) (die Nummer 1 der Welt, Luke Humphries) besiegt und den World Grand Prix im Dart gewonnen hatte, wurde Luke Littler bei der World Youth Championship in Minehead, England, einem Turnier zwischen Spielern im Alter von 16 und 23 Jahren, von Beau Greaves mit 6:5 besiegt.

Beau Greaves, 21, die Nummer 1 der Weltrangliste der World Darts Federation und dreifacher WDF-Weltmeister, besiegte Littler im Halbfinale mit 6:5 und wird im Finale am 23. November auf Titelverteidiger Gian van Veen treffen.

Littler, 18 Jahre alt, spielte bereits mit 17 Jahren in der A-Nationalmannschaft und verblüffte selbst die erfahrensten Spieler. Bereits 2023 gewann er mit 16 Jahren die Jugendweltmeisterschaft. Sein Fokus liegt nun darauf, Humphries als Nummer 1 der Welt zu erreichen, was er erreichen könnte, wenn er mehr als 70.000 Pfund Preisgeld gewinnt, da die PDC die Weltrangliste anhand der in den letzten zwei Jahren gewonnenen Preisgelder bestimmt.