Die Northern League of Legends Championship wird ein persönliches Winter Finals LAN haben

Die Northern League of Legends Championship, d. h. die European Regional League (die Division unterhalb der League of Legends EMEA Championship ) für das Vereinigte Königreich, Irland und die nordischen Länder, wird versuchen, ein persönliches und Live-Finale für ihre Winter Split auszurichten.

Dies wurde kürzlich bestätigt, indem darauf hingewiesen wurde, dass Anfang März, am 1. bzw. 2., die Aktion in die Stadt Nottingham strömen wird, um einen Teil der Nottingham Trent University zu übernehmen, um am ersten Tag die Lower Bracket Finals und am zweiten Tag die Grand Final zu zeigen.

Das Turnier bietet einen Preispool von 10.000 €, aber die große und aufregende Belohnung wird die direkte Qualifikation für EMEA Masters Winter für den Sieger sein. Dabei kämpfen die besten Teams aus jedem der anwesenden ERLs um weitere Geldpreise und eine größere und auffälligere Trophäe.

Gemäß dem NLC Winter Finals -Event wird an beiden Tagen zwischen 9:00 GMT und 15:00 GMT Ortszeit Action geboten, und Tickets können heute gekauft werden.