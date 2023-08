Die Nonnen-Fortsetzung soll schrecklich gewalttätig sein

HQ

Das Conjuring-Universum expandiert weiter und es ist an der Zeit, dass die Fortsetzung von The Nun die Kinobesucher auf der ganzen Welt in Angst und Schrecken versetzt. Der Film wurde bei seiner Veröffentlichung im Jahr 2018 der bisher erfolgreichste in der Franchise und spielte an den Kinokassen über 365 Millionen US-Dollar ein, so dass eine Fortsetzung vielleicht nicht überraschend ist.

Im Film treten wir erneut in die Fußstapfen von Schwester Irene, die versucht, das Trauma ihrer Konfrontation mit dem Dämon Valak zu vergessen. Leider ist ihr der Dämon auf den Fersen und bereit, Irene erneut das Leben zur Hölle zu machen. Der Trailer, der zuvor Premiere hatte, sah außergewöhnlich vielversprechend aus und in einem Interview mit SFX versprach der Regisseur eine viel gewalttätigere Erfahrung als zuvor. Er sagte:

"Ich denke, dass es dunkler wird. Sogar das Publikum hat das gesagt, als wir es gezeigt haben. Es ist definitiv gewalttätiger als das, was sie von einem Conjuring-Film erwartet haben."

"Es ist immer eine heikle Balance. Es ist definitiv beängstigend, es wird zu 100% geliefert. So wie das Horrorpublikum den Appetit auf Horror entwickelt hat, hat der Appetit auf Gewalt zugenommen, und so gibt es einige gewalttätige Elemente darin."

Was erwartest du von The Nun 2 und was hältst du vom ersten Film?