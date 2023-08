Die Nonnendarstellerin ist wütend auf Warner Bros., hat nicht das Geld erhalten, das ihr versprochen wurde

HQ

Die Gierköpfe von Warner Bros. sind erneut unter Beschuss geraten, nachdem neue Vorwürfe der Nichtbezahlung von Arbeit aufgetaucht sind. Diesmal ist es Bonnie Aarons, die Dame, die die gruselige Nonne im Conjuring-Universum spielte und der vertraglich ein Bonus versprochen wurde, der auf den Kinokassen- und Merchandise-Verkäufen des Films (The Nun) basiert.

Laut Aarons' Vertrag mit dem Studio sollte ein Bonus von 175.000 US-Dollar gezahlt werden, Geld, das sie noch nie gesehen hatte. Und das, obwohl The Nun wie ein Zug in der Dunkelheit des Theaters fuhr und Warner Bros. um fast vier Milliarden Dollar bereicherte. Denn als es an der Zeit war, das Geld auszuzahlen, entschied sich Warner, die Zahlen zu vertuschen, zumindest behauptet das Aaron in der Klage gegen das Studio.

