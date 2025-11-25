Die Nominierungen für die Steam Awards 2025 sind jetzt offen

HQ

Die Nominierungen für die Steam Awards 2025 sind jetzt geöffnet, sodass PC-Spieler die besten Titel auswählen können, die sie dieses Jahr in die Hände bekommen haben. Da diese Auszeichnungen ausschließlich auf den Stimmen von Fans und Steam-Nutzern basieren, sehen wir oft einen starken Konsens über die Spiele des Jahres in den 11 Kategorien.

Der Wettbewerb ist 2025 hart, wie wir wissen, und es könnte schwierig sein, die Nominierungen auszuwählen, aber Steam schlägt jedes Mal einige beliebte Spiele vor, wenn man eine Kategorie öffnet. Wenn du also dieses Jahr nicht viel Zeit mit Gaming auf deinem PC verbracht hast, musst du dir keine Sorgen machen, nur aus deinen Spielen aus deiner Bibliothek zu wählen.

Für die meisten Kategorien lässt Steam nur Titel auswählen, die dieses Jahr veröffentlicht wurden, aber der Labour of Love Award funktioniert etwas anders. Du kannst so gut wie jedes Spiel auswählen, solange es vor dem Herbstverkauf im letzten Jahr veröffentlicht wurde, mit Ausnahme von Spielen, die den Preis bereits gewonnen haben.

Die Nominierungen werden offiziell beim Steam Winter Sale bekannt gegeben, wenn die Abstimmung beginnt. Die Gewinner werden am 3. Januar 2026 bekannt gegeben. Viel Spaß beim Abstimmen!