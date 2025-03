Die Nominierungen für die "Sport-Oscars" sind da: Biles, Alcaraz, Verstappen, Duplantis...

HQ

Gerade hatten wir die Oscars, jetzt ist es Zeit für die "Oscars des Sports": die Laureus World Sports Awards, eine jährliche Zeremonie, bei der Mannschaften, Einzelsportlerinnen und Sportler aus der ganzen Welt und alle Sportarten gleichzeitig geehrt werden.

Bei den Laureus Awards können Sie Mannschaften sehen, die gegen Fußball- und Basketballspieler antreten (Bundesliga-Meister Bayer Leverkusen ist in der gleichen Kategorie wie Lamine Yamal oder Victor Wembanyama als Durchbruch des Jahres nominiert) und umfasst Leichtathletik, Tennis, Basketball, Cricket, Motorsport...

Bei den Männern und Frauen sehen wir Alcaraz (zweimaliger Grand-Slam-Sieger im Jahr 2024, vor Sinner, obwohl er in der ATP-Rangliste weiter unten steht), den schwedischen Stabhochspringer Mondo Duplantis (der in Paris zweimal den Weltrekord brach), den französischen Schwimmer Léon Marchand (Gewinner von vier Goldmedaillen in Paris), den Formel-1-Champion Max Verstappen, den Radfahrer Tadej Pogačar (Sieger der Tour, Giro und Weltmeisterschaft); im vergangenen Jahr die Laureus-Preisträgerin und Ballon d'Or-Gewinnerin Aitana Bonmatí, die Nummer 1 der WTA, Aryna Sabalenka, und die Paris-Medaillengewinnerinnen Simone Biles, Sifan Hassan und Faith Kipyegon.

In der Kategorie der Mannschaften sind drei von sechs Spaniern (Real Madrid der Männer, FC Barcelona der Frauen und Fußballnationalmannschaft der Männer) gegen die Boston Celtics und die US-Nationalmannschaft sowie das McLaren F1-Team.

Diese Auszeichnung wurde 1999 ins Leben gerufen und feiert 2025 ihre 25. Ausgabe, und zum zweiten Mal in Folge findet die Zeremonie in Madrid statt, einer Stadt, in der der Sport "ein elektrisierender Teil seiner Anziehungskraft als Reiseziel" ist, wobei die fünf LaLiga-Fußballvereine, der Tenniswettbewerb Madrid Open, sowie die zukünftigen NFL-Spiele und den Formel-1-Grand-Prix im Jahr 2026.

Dies sind die Nominierungen für den Laureus. Sie wurden von Journalisten ausgewählt, nun sind es die 69 Sportlegenden, die die Laureus World Sports Academy bilden. Die Laureus Awards finden am 21. April statt:

Nominierte für Laureus 2025:

Auszeichnung als Weltsportler des Jahres



Carlos Alcaraz (Spanien) Tennis



Mondo Duplantis (Schweden) Leichtathletik



Léon Marchand (Frankreich) Schwimmen



Tadej Pogačar (Slowenien) Radfahren



Max Verstappen (Niederlande) Motorsport



Weltsportlerin des Jahres:



Simone Biles (USA) Turnen



Aitana Bonmatí (Spanien) Fußball



Sifan Hassan (Niederlande) Leichtathletik



Faith Kipyegon (Kenia) Leichtathletik



Sydney McLaughlin-Levrone (USA) Leichtathletik



Aryna Sabalenka Tennis



Weltmannschaft des Jahres



Frauenmannschaft des FC Barcelona (Spanien)



Boston Celtics (USA)



McLaren Formel 1 Team (Großbritannien)



Real Madrid (Spanien)



Spanische Fußballmannschaft der Männer



Basketball-Nationalmannschaft der USA (Männer)



Weltdurchbruch des Jahres



Julien Alfred (St. Lucia) Leichtathletik



Bayer 04 Leverkusen (Deutschland) Fußballmannschaft



Sommer McIntosh (Kanada) Schwimmen



Letsile Tebogo (Botswana) Leichtathletik



Victor Wembanyama (Frankreich) Basketball



Lamine Yamal (Spanien) Fußball



Auszeichnung für das Weltcomeback des Jahres



Rebeca Andrade (Brasilien) Turnen



Caeleb Dressel (USA) Schwimmen



Lara Gut-Behrami (Schweiz) Ski Alpin



Marc Márquez (Spanien) Motorradfahren



Rishabh Pant (Indien) Cricket



Ariarne Titmus (Australien) Schwimmen



Auszeichnung als Welt-Actionsportler des Jahres



Yuto Horigome (Japan) Skateboarden



Chloe Kim (USA) Snowboarden



Caroline Marks (USA) Surfen



Aleksandra Miroslaw (Polen) Speedklettern



Tom Pidcock (Großbritannien) Mountainbike



Arisa Trew (Australien) Skateboarden



Weltsportler des Jahres mit Behinderung



Catherine Debrunner (Schweiz) Para-Leichtathletik



Teresa Perales (Spanien) Para Schwimmen



Tokito Oda (Japan) Rollstuhltennis



Matt Stutzman (USA) Para Bogenschießen



Jiang Yuyan (China) Para Schwimmen



Qu Zi Mo (China) Rollstuhl Badminton



Laureus Sport For Good Auszeichnung