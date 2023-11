Die Nominierungen für die Game Awards stehen fest: Alan Wake 2 und Baldur's Gate III sind führend

HQ

2023 war eines der besten Jahre im Gaming, daher gibt es viele verschiedene Meinungen darüber, was das eigentlich beste Spiel war. Dazu gehören auch diejenigen von uns, die in der Branche arbeiten. Vor allem, weil die The Game Awards vor der Tür stehen und wir von Gamereactor Teil der Jury sind. Dies hat gezeigt, wie schwierig es ist, überhaupt vorherzusagen, wer die fünf, manchmal sechs Spiele sind, die in jeder Kategorie nominiert sind. Jetzt müssen wir nicht mehr theoretisieren.

Geoff Keighley und seine Crew haben alle Nominierten für die The Game Awards bekannt gegeben, und Alan Wake 2 und Baldur's Gate III führen mit jeweils acht Nominierungen, darunter die größte. Die Gewinner werden bekannt gegeben, wenn die Show am 7. Dezember amerikanischer Zeit beginnt (der 8. Dezember für diejenigen von uns, die in dieser Gegend sind), also schaltet dann ein, um Neuigkeiten darüber und die vielen Enthüllungen und Ankündigungen zu erhalten, die während der Game Awards stattfinden werden.

Hier ist die vollständige Liste der TGA-Nominierungen:

Spiel des Jahres





Alan Wake 2



Baldur's Gate III



Marvel's Spider-Man 2



Resident Evil 4



Super Mario Bros. Wonder



The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom



Beste Spielrichtung





Alan Wake 2



Baldur's Gate III



Marvel's Spider-Man 2



Super Mario Bros. Wonder



The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom



Beste Erzählung





Alan Wake 2



Baldur's Gate III



Cyberpunk 2077's Phantom Liberty Erweiterung



Final Fantasy XVI



Marvel's Spider-Man 2



Beste künstlerische Leitung





Alan Wake 2



Hi-Fi Rush



Lies of P



Super Mario Bros. Wonder



The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom



Beste Partitur/Musik





Alan Wake 2



Baldur's Gate III



Final Fantasy XVI



Hi-Fi Rush



The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom



Bestes Audiodesign





Alan Wake 2



Dead Space Remake



Hi-Fi Rush



Marvel's Spider-Man 2



Resident Evil 4



Beste Leistung





Ben Starr als Clive Rosfield in Final Fantasy XVI



Cameron Monaghan als Cal Kestis in Star Wars Jedi: Survivor



Idris Elba als Solomon Reed in Cyberpunk 2077's Phantom Liberty Erweiterung



Melanie Liburd als Saga Anderson in Alan Wake 2



Neil Newbon als Astarion in Baldur's Gate III



Yuri Lowenthal als Peter Parker in Marvel's Spider-Man 2



Games for Impact





A Space For The Unbound



Chants of Sennaar



Goodbye Volcano High



Tchia



Terra Nil



Venba



Bestes laufendes Spiel





Apex Legends



Cyberpunk 2077



Final Fantasy XVI



Fortnite



Genshin Impact



Bestes Indie-Spiel





Cocoon



Dave the Diver



Dredge



Sea of Stars



Viewfinder



Bestes Debüt-Indie-Spiel





Cocoon



Dredge



Pizza-Turm



Venba



Viewfinder



Bestes Handyspiel





Final Fantasy VII: Ever Crisis



Honkai: Star Rail



Hello Kitty Island Abenteuer



Monster Hunter Now



Terra Nil



Bester Community-Support





Baldur's Gate III



Cyberpunk 2077's Phantom Liberty Erweiterung



Destiny 2



Final Fantasy XVI



No Man's Sky



Bestes VR/AR-Spiel





Gran Turismo 7



Humanity



Horizon Call of the Mountain



Resident Evil Village



Synapse



Innovation in der Barrierefreiheit





Diablo IV



Forza Motorsport



Hi-Fi Rush



Marvel's Spider-Man 2



Mortal Kombat 1



Street Fighter 6



Bestes Actionspiel





Armored Core VI: Fires of Rubicon



Dead Island 2



Ghostrunner 2



Hi-Fi Rush



Remnant II



Bestes Action-/Abenteuerspiel





Alan Wake 2



Marvel's Spider-Man 2



Resident Evil 4



Star Wars Jedi: Survivor



The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom



Bestes RPG





Baldur's Gate III



Final Fantasy XVI



Lies of P



Sea of Stars



Starfield



Bestes Kampfspiel





God of Rock



Mortal Kombat 1



Nickelodeon All-Star Brawl 2



Tapferkeit in der Tasche



Street Fighter 6



Bestes Familienspiel





Disney Illusion Island



Party Animals



Pikmin 4



Sonic Superstars



Super Mario Bros. Wonder



Bestes Sport-/Rennspiel





EA Sports FC 24



F1 23



Forza Motorsport



Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged



The Crew Motorfest



Bestes SIM/Strategiespiel





Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp



Cities: Skylines II



Company of Heroes 3



Fire Emblem Engage



Pikmin 4



Bestes Multiplayer-Spiel





Baldur's Gate III



Diablo IV



Party Animals



Street Fighter 6



Super Mario Bros. Wonder



Content Creator des Jahres





IronMouse



PeopleMakeGames



Quacksalberei



Spreen



SypherPK



Bester Esports-Athlet





Lee "Faker" Sang-hyeok



Mathieu "ZywOo" Herbaut



Max "Dämon1" Mazanov



Paco "HyDra" Rusiewiez



Park-"Herrscher" Jae-hyuk



Phillip "ImperialHal" Dosen



Bester Esports-Trainer





Christine "Töpferin" Chi



Danny "zonic" Sorensen



Jordan "Gunba" Graham



Remy "XTQZZZ" Quoniam



Yoon "Homme" Sung-young



Bestes Esports-Event





League of Legends-Weltmeisterschaft 2023



Blast.tv Paris Major 2023



EVO 2023



Die Internationalen Dota 2 Meisterschaften 2023



Valorant-Champions 2023



Bestes Esports-Spiel





Counter-Strike 2



Dota 2



League of Legends



PUBG Mobile



Valorant



Bestes Esports-Team





Böse Genies



Fnatic



Gaimin



JD Spiele



Team-Vitalität



Am meisten erwartetes Spiel





Final Fantasy VII: Rebirth



Hades II



Like a Dragon: Infinite Wealth



Star Wars Outlaws



Tekken 8



Beste Anpassung





Castlevania: Nocturne



Gran Turismo



Der Letzte von uns



Der Super Mario Bros. Film



Verdrehtes Metall



Wer sollte Ihrer Meinung nach gewinnen und wer wurde brüskiert?