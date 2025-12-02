Die nominierten Player's Voice-Titel für The Game Awards wurden bekannt gegeben

HQ

Während ein Großteil von The Game Awards durch Auswahlen von Industrie- und Medienvertretern definiert wird, ist eine der Kategorien ausschließlich der Community vorbehalten. Das ist das Player's Voice -Element der Show, bei dem die Community zusammenkommt und ihr Lieblingsspiel aus einer Vielzahl von Optionen abstimmt.

Die erste Runde für diese Auszeichnung wurde nun eröffnet und die insgesamt 30 nominierten Spiele wurden bekannt gegeben. Für diesen ersten Teil besteht das Ziel darin, für deine 10 Lieblingsspiele des Jahres abzustimmen, wobei die meistgestimmten Titel dann in die nächste Runde weitergehen, wo sie noch weiter reduziert werden.

Was die Spiele betrifft, die es geschafft haben, so sind diese:



Arc Raiders



Battlefield 6



Clair Obscur: Expedition 33



Death Stranding 2: Am Strand



Delta-Streitkräfte



Versand



Donkey Kong Bananza



Doom: Das finstere Zeitalter



Elden Ring: Nightreign



Final Fantasy XIV



Fortnite



Genshin-Einfluss



Geist von Yotei



Hades II



Helldivers 2



Hohlritter: Seidengesang



Indiana Jones und der große Kreis



Kingdom Come: Deliverance II



Mario Kart World



Marvel Rivals



Megabonk



Ninja Gaiden 4



No Man's Sky



Höhepunkt



R.E.P.O.



Silent Hill f



Sonic Racing: Crossworlds



Geteilte Fiktion



Warframe



Stürmische Wellen



Stimmt hier für eure Lieblingsspiele ab.