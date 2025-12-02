Die nominierten Player's Voice-Titel für The Game Awards wurden bekannt gegeben
30 Spiele schaffen es in die erste Runde des von der Community gewählten Auszeichnung.
Während ein Großteil von The Game Awards durch Auswahlen von Industrie- und Medienvertretern definiert wird, ist eine der Kategorien ausschließlich der Community vorbehalten. Das ist das Player's Voice -Element der Show, bei dem die Community zusammenkommt und ihr Lieblingsspiel aus einer Vielzahl von Optionen abstimmt.
Die erste Runde für diese Auszeichnung wurde nun eröffnet und die insgesamt 30 nominierten Spiele wurden bekannt gegeben. Für diesen ersten Teil besteht das Ziel darin, für deine 10 Lieblingsspiele des Jahres abzustimmen, wobei die meistgestimmten Titel dann in die nächste Runde weitergehen, wo sie noch weiter reduziert werden.
Was die Spiele betrifft, die es geschafft haben, so sind diese:
- Arc Raiders
- Battlefield 6
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: Am Strand
- Delta-Streitkräfte
- Versand
- Donkey Kong Bananza
- Doom: Das finstere Zeitalter
- Elden Ring: Nightreign
- Final Fantasy XIV
- Fortnite
- Genshin-Einfluss
- Geist von Yotei
- Hades II
- Helldivers 2
- Hohlritter: Seidengesang
- Indiana Jones und der große Kreis
- Kingdom Come: Deliverance II
- Mario Kart World
- Marvel Rivals
- Megabonk
- Ninja Gaiden 4
- No Man's Sky
- Höhepunkt
- R.E.P.O.
- Silent Hill f
- Sonic Racing: Crossworlds
- Geteilte Fiktion
- Warframe
- Stürmische Wellen
Stimmt hier für eure Lieblingsspiele ab.