Die Nominierten für die VMAs 2025 wurden bekannt gegeben

HQ

Es ist fast an der Zeit, die größten Musiker der Welt zu ehren und zu feiern. Die jährlichen Video Music Awards (VMAs) finden für uns in Europa am 8. September statt, und da es noch etwa einen Monat dauert, kennen wir nun die verschiedenen Kategorien und Nominierten.

In den verschiedenen Kategorien waren die großen Gewinner Lady Gaga und Bruno Mars, wobei erstere 12 Nominierungen und letztere 11 Nominierungen erhielten, manchmal sogar für gemeinsame Anstrengungen. Zu den weiteren führenden Nominierten gehören Kendrick Lamar mit insgesamt 10 Punkten sowie Sabrina Carpenter,The Weeknd, Tate Mcrae und sogar Taylor Swift und Beyoncé, die alle beabsichtigen, ihren Rekord als einige der bisher am häufigsten nominierten VMA-Stars auszubauen.

Sie können sich noch heute für die VMAs registrieren, indem Sie hier vorbeigehen, wo Sie bis zu 20 Stimmen pro Tag und Kategorie abgeben können.

Werbung: