Die Nominierten für die Game Awards werden am Montag bekannt gegeben

Geoff Keighley hat angekündigt, dass wir bereits am Montag, den 13. November, genau wissen werden, wer für die jeweiligen Auszeichnungen bei den diesjährigen The Game Awards nominiert ist. Mit über 30 Kategorien, die es zu feiern gilt, werden die Nominierungen genau um 17:00 Uhr GMT / 18:00 Uhr MEZ auf der Website der The Game Awards bekannt gegeben.

Wann The Game Awards tatsächlich stattfinden werden, wird die Preisverleihung am 7. Dezember 2023 in Los Angeles stattfinden (der Morgen des 8. Dezembers für uns in Europa).

Während viele Titel gefeiert werden, fragen sich viele wahrscheinlich, was für die Kategorie "Spiel des Jahres" nominiert wird. Abgesehen von den zweifellos todsicheren Schlössern von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Baldur's Gate III und Alan Wake 2, welche Spiele verdienen es Ihrer Meinung nach, für den Hauptpreis in Frage zu kommen?