Die Nominierten für die ATP Awards, die von den Spielern selbst gewählt werden, wurden bekannt gegeben

Die Association of Tennis Professionals (ATP) vergibt jedes Jahr eine Reihe von Auszeichnungen an die besten Spieler, Teams, Trainer, Turniere... Die wichtigsten Auszeichnungen sind natürlich der Spieler und das Team des Jahres, die an diejenigen vergeben werden, die das Jahr auf Platz 1 der ATP-Rangliste beenden. Jannik Sinner wird in diesem Jahr den Staffelstab von Novak Djokovic übernehmen.

Andere Auszeichnungen werden jedoch von den Spielern und Trainern vergeben: Sie stimmen sportlich untereinander ab, um zu sehen, wer der beste Spieler in diesen vier Kategorien war: Newcomer des Jahres, Comeback-Spieler des Jahres, Most Improved Player of the Year und ein spezieller Sportsmanship Award. Die Auszeichnung "Coach of the Year" wird ebenfalls von den Trainern gewählt.

Das sind die diesjährigen Nominierten:

Stefan Edberg Auszeichnung für Sportsgeist

Carlos Alcaraz und Casper Ruud, die die Auszeichnungen 2023 und 2022 gewonnen haben, wiederholen dies auch in diesem Jahr für die Trophäe, die Professionalität, Integrität und gutes Verhalten belohnt. Zu ihnen gesellen sich Grigor Dimitrov und Dominic Thiem, die sich letzten Monat vom Tennis zurückgezogen haben.

Comeback-Spieler des Jahres

Mit dieser Trophäe werden Spieler ausgezeichnet, die eine schwere Verletzung erlitten haben, aber hart gekämpft haben, um sich wieder als Spitzenspieler zu etablieren. Bei den drei Nominierten handelt es sich um Matteo Berrettini (der letzte Woche den Davis Cup gewann), Marin Cilic und Kei Nishikori.

Spieler des Jahres mit der höchsten Verbesserung

Jack Draper, Tomas Machac, Giovanni Mpetshi Perricard und Alejandro Tabilo sind die Nominierten für die Spieler, die "im Laufe des Jahres ein immer höheres Leistungsniveau gezeigt haben".

Newcomer des Jahres

Mit dieser Auszeichnung werden die besten Spieler ausgezeichnet, die es in dieser Saison zum ersten Mal in die Top 100 geschafft haben. Die einzigen beiden Nominierten sind Jakub Mensik und Juncheng Shang.

Trainer des Jahres

Die Coaches müssen zwischen diesen fünf Coaches wählen:





Xavier Malisse (Alexei Popyrin)



Emmanuel Planque (Giovanni Mpetshi Perricard)



Michael Russell (Taylor Fritz)



Brad Stine (Tommy Paul)



James Trotman (Jack Draper)



Die Gewinner werden in der Woche ab dem 9. Dezember bekannt gegeben. In der Zwischenzeit können die Fans für ihre Favoriten abstimmen, eine Auszeichnung, die Roger Federar von 2003 bis 2021 satte 19 Mal gewann, gefolgt von Rafa Nadal und Jannik Sinner in den Jahren 2022 und 2023. Nadal ist übrigens der einzige Tennisspieler, der jemals alle ATP-Awards in Spielerkategorien gewonnen hat.