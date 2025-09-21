Die Nintendo Wii wird nächstes Jahr in den RetroAchievements-Katalog aufgenommen

HQ

2006 war es nur noch wie vor zehn Jahren, oder? Wir sind alle noch jung und ich zahle sowieso nur für einen Scherz Steuern, oder? Die Zeit ist grausam und schleicht sich schnell an die Spieler heran. Nächstes Jahr ist es zwei Jahrzehnte her, dass Nintendo die Wii auf die Welt losgelassen hat, und jetzt hat RetroAchievementments sein Erscheinen auf seiner Plattform angekündigt.

Wenn Sie nicht wissen, was RetroAchievements ist, es ist eine Online-Plattform, die Spielen und Konsolen, die sie nicht hatten, Erfolge durch Emulation vergibt. Nintendo ist bekanntlich kein Fan von Emulation, aber sie sind wahrscheinlich zu sehr damit beschäftigt, Switch-Emulatoren abzuschalten, um sich um eine 20 Jahre alte Konsole zu kümmern.

Die Nintendo Wii wird im März nächsten Jahres auf RetroAchievements erhältlich sein. Dieses Veröffentlichungsdatum könnte verschoben werden, aber die Fans werden wahrscheinlich mit einer kleinen Wartezeit zufrieden sein, wenn dies bedeutet, dass einige alte Klassiker zu neuem Leben erweckt werden können. Es ist erwähnenswert, dass die virtuelle Konsole von RetroAchievements nicht unterstützt wird.