Die Nintendo Switch verkauft sich über 150 Millionen Mal

Die Nintendo Switch hat sich über 150 Millionen Mal verkauft, wie neue Daten von Nintendo zeigen. Auch wenn wir uns in der Sunset-Ära der Konsole befinden und die Leute auf den bereits angekündigten Nachfolger warten, scheint es immer noch, dass Nintendo hier und da ein paar weitere Switch-Verkäufe erzielen kann.

In Bezug auf die meistverkauften Konsolen aller Zeiten behält und festigt die Nintendo Switch ihren Platz in den Top 3, gefolgt vom Nintendo DS mit 154 Millionen und der PS2 mit über 160 Millionen. Es ist unwahrscheinlich, dass die ursprüngliche Switch eine dieser Konsolen vom Spitzenplatz verdrängen wird, da die Veröffentlichung der Nintendo Switch 2 in diesem Jahr bevorsteht.

Diese Daten stammen aus Nintendos neuesten Finanzzahlen, die auch die Verkäufe seiner anderen Konsolen bestätigen, einschließlich des bereits erwähnten DS, neben weniger gut angenommener Hardware wie der Wii U (etwas mehr als 13 Millionen verkaufte Konsolen) und dem GameCube (21 Millionen verkaufte Einheiten).

Nachdem Nintendo bewiesen hat, dass es eine Konsole an die Spitze der Bestsellerliste bringen kann, sind alle Augen auf die Switch 2 gerichtet, um zu sehen, ob der Blitz zweimal einschlagen kann.