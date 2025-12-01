Die Nintendo Switch Mobile Companion App wird mit Game Chat und Verbesserungen im iOS-Ökosystem aktualisiert
Benachrichtigungen können jetzt ausgelöst werden, und Sie können auch Einladungen an Spieler senden, mit denen Sie zuvor in GameChat gematcht haben.
Nintendo Music und Nintendo Today! sind nicht die einzigen offiziellen Apps, die du auf deinem mobilen Gerät nutzen kannst, die mit Nintendo und seinen Spielen zu tun haben. Außerdem gibt es die Nintendo Switch App, eine Begleit-App, mit der du auf deine Freundesliste zugreifen kannst, sowie eine Galerie mit Bildern, die direkt von deiner Nintendo Switch und Switch 2 importiert wurden, sowie soziale Funktionen wie GameChat. Und nun bereitet sich Nintendo auf einen möglichen Anstieg der Nintendo Switch App-Nutzer über Weihnachten mit dem 3.2.0 Nintendo Switch App-Update vor (entdeckt von Nintendo Life), das einige interessante Funktionen hinzufügt.
Vielleicht am wichtigsten ist, dass Sie jetzt Benachrichtigungen in der App aktivieren können, die zum Beispiel anzeigen, wann ein Freund sich über die Nintendo Switch verbindet und was er gerade spielt. Du kannst auch Einladungen über GameChat an Personen senden, die befreundet sind, mit denen du aber zuvor in der Sitzung gespielt hast. Das wird sicher einige Gemeinschaften wachsen lassen und sogar Freundschaften schmieden. Schließlich wurden nun Funktionen hinzugefügt, um dedizierte In-App-Alben auf iOS-Geräten zu erstellen.
Alle Anmerkungen zum neuesten Patch der Nintendo Switch App könnt ihr unten ansehen.
Nintendo Switch App 3.2.0 Update Anmerkungen
- Die App unterstützt keine iOS-Versionen mehr vor iOS 16. iOS-Geräte müssen iOS 16 oder höher haben, um mit dieser App kompatibel zu sein.
- Die Benachrichtigung, die Sie erhalten haben, wenn ein Freund online geht, wurde nun aktualisiert und enthält gegebenenfalls den Namen der verwendeten Software.
- Du kannst jetzt Freundschaftsanfragen an Nutzer senden, mit denen du in einer GameChat-Sitzung gechattet hast.
- Sie können die Hashtags jetzt für einen Softwaretitel kopieren. Dies kann anhand der Details eines Screenshots oder Videos erfolgen.
- Du kannst jetzt ein Nintendo Switch App-Album in der iOS-Fotos-App erstellen. Um diese Funktion zu nutzen, aktivieren Sie sie in den Einstellungen dieser App.
- Habe ein Problem behoben, das manchmal dazu führte, dass sich die Reihenfolge von Screenshots und Videos änderte, wenn man mehrere gleichzeitig herunterlädte.
- Weitere kleine Fehlerbehebungen wurden ebenfalls vorgenommen.