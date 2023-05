Die Nintendo Switch hat einen Umsatz von 69 Milliarden US-Dollar erzielt

HQ

Ein neuer Bericht besagt, dass die Nintendo Switch seit ihrer Einführung im Jahr 2017 einen Umsatz von etwa 69 Milliarden US-Dollar erzielt hat.

Dieser Bericht stammt von TweakTown und zeigt durch einen detaillierten Blick auf die Lebensdauer der Nintendo Switch, dass die Nintendo Switch mit über einer Milliarde Spieleverkäufen und mehr als 125 Millionen Konsolenverkäufen ein absolutes Kraftpaket von einer Konsole ist, wenn es um das Verschieben von Einheiten und Spielen geht.

Auch wenn die Hybridmaschine sieben Jahre alt ist, scheint der alte Hund noch etwas Leben in sich zu haben, was sich vor allem bei der Einführung von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom zeigte, das in Bezug auf die Verkäufe sofort ein großer Erfolg war.