Die Nintendo Switch 2-Version von Borderlands 4 wurde auf unbestimmte Zeit verschoben

HQ

In Anbetracht der technischen Probleme, die Borderlands 4 -Spieler auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S gemeldet haben, ist es nicht gerade eine große Überraschung zu hören, dass die Nintendo Switch 2-Version des Spiels nicht den geplanten Veröffentlichungstermin am 3. Oktober einhalten wird.

In einem Beitrag auf X erklärt Gearbox, dass die Veröffentlichung auf unbestimmte Zeit verschoben wurde, eine Entscheidung, die "nicht leichtfertig getroffen wird" und etwas, das passiert, um sicherzustellen, dass das Spiel "zusätzliche Entwicklungs- und Polierzeit" erhält, da es "sich verpflichtet hat, sicherzustellen, dass wir unseren Fans das bestmögliche Erlebnis bieten".

Mit dieser Verzögerung im Hinterkopf und anscheinend gar nicht so kurz, wurden Vorbestellungen für die Version auf Switch 2 storniert und Rückerstattungen für digitale Verkäufe ab dem 26. September erfolgen automatisch. Physische Käufer müssen sich an ihren jeweiligen Händler wenden.

Was den Zeitpunkt betrifft, an dem die Switch 2-Version veröffentlicht werden könnte, gibt Gearbox an, dass es beabsichtigt, die Version ungefähr zur gleichen Zeit zu veröffentlichen, zu der es Cross-Save für alle Versionen von Borderlands 4 bringt, aber was ein festes Datum betrifft, so wird uns nur folgendes gesagt:

"Wir hoffen, dass wir diese Version auch besser auf die Hinzufügung von Cross-Saves abstimmen können, an denen wir arbeiten und die wir als sehr wichtig erachten. Wir werden euch alle über den Zeitpunkt der neuen Veröffentlichung auf dem Laufenden halten, sobald wir unsere Pläne vollständig angepasst haben."

Gearbox fügt hinzu: "Wir schätzen das Feedback, die Unterstützung und die Geduld unserer Fans und der Community sehr. Das ist es, was uns wirklich antreibt."