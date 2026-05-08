Die Nintendo Switch 2 übertrifft weiterhin die ursprüngliche Switch in Sachen Verkaufszahlen

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Wir nähern uns einem Jahr seit dem offiziellen Start der Nintendo Switch 2, und obwohl wir uns vielleicht an die neue und verbesserte Hybridkonsole im Wohnzimmer oder auf dem Schoß gewöhnt haben, beobachtet Nintendo seine Leistung weiterhin mit großer Sorgfalt. Die Switch 2 hat im Launch-Jahr monströs abgeschnitten, und laut den neuesten Finanzzahlen von Nintendo hat sie im Vergleich zum Marktjahr die Nintendo Switch übertroffen.

Bis zum Ende des Geschäftsjahres, das uns bis zu den letzten Märztagen führt, hat die Nintendo Switch 2 19,86 Millionen Einheiten verkauft. "Bei der Nintendo Switch 2 konzentrierten sich die Verkäufe stärker auf das Startjahr als bei früheren Hardwaresystemen." Nintendo schreibt. In den ersten 22 Monaten nach dem Start wird außerdem erwartet, dass die Switch 2 weiterhin besser als die Nintendo Switch abschneiden wird.

Nächstes Jahr erwartet Nintendo tatsächlich, weniger Switch-2-Geräte zu verkaufen. Dies liegt vor allem an der Preiserhöhung, die in denselben Finanzergebnissen angekündigt wurde. Obwohl sie im nächsten Geschäftsjahr immer noch mehr als 16 Millionen Switch-2-Einheiten verkaufen wollen, scheint Nintendo etwas vorsichtig zu sein, was die Switch 2 als Konsole angeht, die nach einem großartigen Launch-Jahr etwas langsamer wird. Wir müssen sehen, wie es die Verkäufe aufrechterhalten kann.