Die Nintendo Switch 2 hatte den besten Start der Videospiel-Hardware aller Zeiten in Japan

Wir wissen, dass die Nintendo Switch 2 mit mehr als 3,5 Millionen verkauften Einheiten in nur vier Tagen den besten Konsolenstart aller Zeiten hatte. Es ist zwar unglaublich, weltweit Rekorde zu brechen, aber es ist auch interessant zu sehen, wie es in bestimmten Regionen abschneidet.

Laut den neuesten Verkaufszahlen der Famitsu verkaufte sich die Nintendo Switch 2 in 3 Tagen 947.931 Mal. Damit ist es die größte Markteinführung von Videospiel-Hardware, die jemals in dem Land eingeführt wurde. Werfen wir einen Blick auf die bisherigen Rekordhalter, so verkaufte sich die PS2 zum Start 630.000 Mal und der Game Boy 610.000 Mal.

Sogar der König der Konsolen, die PS2, ist hier ein wenig vom Thron gestoßen worden. Es ist auch erwähnenswert, dass die Famitsu die Verkäufe im My Nintendo Store nicht berücksichtigt, was bedeutet, dass die tatsächliche Anzahl der verkauften Nintendo Switch 2-Konsolen viel höher sein könnte.

In Bezug auf die Software sollte es niemanden überraschen, dass Mario Kart World mit 782.566 verkauften Einheiten laut den Daten der Famitsu ebenfalls an der Spitze der Charts steht. Da die Switch 2 weiterhin die Verkaufscharts dominiert, müssen wir abwarten, wie lange sich diese Erfolgsserie halten kann.