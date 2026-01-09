Die Nintendo Switch 2 hat gerade das allererste 3D-Fire Emblem bekommen

Klassisches und geliebtes SRPG Fire Emblem: Path of Radiance erschienen einfach auf jeder Nintendo Switch 2, die den NSO + Expansion Pack Service abonniert hat, als Teil des Gamecube-Retro-Katalogs – genau zu dem Zeitpunkt, als sich die Leute darüber beschwerten, dass es zu langsam wächst.

Das Original von Intelligent Systems wurde 2005 als allererster 3D-Teil der Serie veröffentlicht und führte zudem CGI-Zwischensequenzen und Synchronisation ein. Es war das neunte Fire Emblem, wenn man alle japanischen Teile mitzählt, aber tatsächlich das dritte, das es in den Westen schaffte, direkt nach GBAs Blazing Blade und Sacred Stones.

Die neuen Nintendo Classics, angeführt vom berühmten Super Smash Bros.-Charakter Ike, bieten etwa 30-50 Stunden taktischen Kampf mit JRPG-Elementen und sind eine großartige Einführung in die inzwischen sehr bekannte Serie, wenn du ihren ersten Ausflug in die 3D-Welt erkunden möchtest, obwohl die GBA- und DS-2D-Spiele insgesamt wahrscheinlich viel bessere Einstiegspunkte sind.

Mit der Veröffentlichung wurde auch der vollständige Originalsoundtrack von Fire Emblem: Path of Radiance der Nintendo Music App hinzugefügt. Wirst du am Wochenende dein FE-Verlangen stillen, während du auf das neue Fire Emblem: Fortune's Weave wartest, das später dieses Jahr für die Nintendo Switch 2 erscheint?