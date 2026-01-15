Die Nintendo Switch 2 erreicht in Japan 4 Millionen verkaufte Einheiten und übertrifft damit sowohl den Gesamtwert des Gamecube als auch die Hälfte der PS5

HQ

Obwohl bestimmte westliche Märkte für die starke Leistung der Nintendo Switch 2 im ersten Jahr überraschen, trotz des Gefühls, das im Sommer und Herbst bleibt (wie in Spanien, wo sie schneller verkauft wird als jede andere Konsole), ist es in Japan, wo Nintendos neuester Hybrid zu einem absoluten Phänomen geworden ist. Laut dem führenden japanischen Magazin Famitsu hat die Maschine bereits über 4 Millionen verkaufte Einheiten überschritten.

Der Meilenstein wurde in der ersten Woche des neuen Jahres erreicht, nachdem sie 2025 mit 3,78 Millionen knapp verfehlt und in der Weihnachtswoche 10 Switch 2s für jede PS5 verkauft wurden (und in ähnlichen Ausmaßen in den vorangegangenen Wochen). Zählt man die Switch-Konsolen zusammen, ist es Nintendos drittbestes Jahr des Jahrzehnts mit 5,3 Millionen Modellen, nur übertroffen von den zwei Jahren der Pandemie. Außerdem hat es in Spanien 7 Monate gedauert, um das zu verkaufen, was die erste Switch 10 Monate gebraucht hat, während sie in Japan mit doppelter Geschwindigkeit verkauft wird.

Mit bisher 4,09 Millionen verkauften Exemplaren in Japan hat die Nintendo Switch 2 auch die Lebensdauer des ausgefallenen Gamecube (4,04 LTD) übertroffen und bereits 55,8 % der gesamten PS5s (7,34 Millionen in fünf Jahren ausgeliefert) in einem halben Jahr erreicht. Tatsächlich schafft es Sonys Konsole endlich, sich im gleichen Tempo wie die erste Switch zu verkaufen, die sie früher ebenfalls weit hinter sich ließ.

Dies spiegelt sich auch in der meistverkauften Software des Jahres in Japan wider, angeführt von Mario Kart World und Pokémon Legends Z-A, mit 2,8 bzw. 2,6 Millionen physischen Exemplaren (letztere inklusive Switch 1), vor Monster Hunter Wilds für PS5, das immer noch unter der Millionenmarke liegt.

Japanische Switch-2-Nutzer warten gespannt auf Veröffentlichungen wie Final Fantasy VII: Remake Intergrade (bereits auf der PS5 erhältlich), aber auch auf andere, die gleichzeitig auf der Nintendo-Plattform erscheinen, wie Dragon Quest VII: Reimagined, Resident Evil Requiem und Pragmata. Es wird interessant sein zu sehen, wie sich diese beiden starken Multi-Plattform-Wetten von Capcom auf einer Konsole schlagen, die in Bezug auf Hardware weniger leistungsfähig, aber derzeit mehr Verkaufszahlen hat.