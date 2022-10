Die Nintendo Pictures-Website ist live gegangen

HQ

Die offizielle Website für Nintendo Pictures ist jetzt live gegangen, und auf ihr erhalten wir ein paar zusätzliche Informationen darüber, was die Produktionsfirma der ikonischen Spielefirma erreichen will.

Es wird gesagt (nach der Übersetzung), dass das Unternehmen darauf abzielt, "Verbraucher auf der ganzen Welt durch Videos über Nintendo-Charaktere zu informieren und einzigartige Videos zu erstellen, die für immer in ihren Erinnerungen bleiben".

Und um dies zu ergänzen, wird uns gesagt, dass das Unternehmen "uns weiterhin herausfordern wird, Kunden auf der ganzen Welt weiterhin einzigartige und überraschende Bilder zu liefern, die Generationen und Epochen überschreiten".

Es ist ziemlich viel PR-Jargon, aber diese Website bestätigt, dass Nintendos Übernahme von Dynamo Pictures abgeschlossen ist, da dies vor der Umbenennung in Nintendo Pictures der Name dieses Unternehmens war. Dynamo, jetzt Nintendo Pictures, war zuvor dafür bekannt, an verschiedenen Animationsprojekten gearbeitet zu haben, darunter Serien und Kurzfilme, die auf den Franchises Persona, Monster Hunter, Final Fantasy, Pikmin und Metroid basieren.

Für diejenigen, die nach weiteren Neuigkeiten zu Nintendo-Animationen suchen, wird an diesem Donnerstag der erste Trailer für den Super Mario Bros.-Film von Illumination auf der New York Comic Con vorgestellt. Es wird um 21:00 Uhr BST / 22:00 Uhr MESZ ankommen.