Die Nintendo 64 wird 30 – die Konsole, die eine Generation geprägt hat

Vor vielen Jahren – wissen Sie, jenen Jahren, die wir über 30 als 'die guten alten Zeiten' bezeichnen – wurde eine Konsole mit einem ziemlich ungewöhnlichen Controller veröffentlicht. Am 23. Juni 1996 wurde die Nintendo 64 in Japan vom Stapel gelassen. Diese Konsole ist jetzt 30 Jahre alt. Hier in Europa mussten wir fast ein ganzes Jahr warten, bis die graue Box mit ihrem seltsamen dreizackigen Controller in die Ladenregale kam. Spielemagazine wurden immer wieder gelesen, Screenshots bis ins kleinste Detail untersucht, und jede Nachricht über die Nintendo 64 fühlte sich wie ein Blick auf die Zukunft an.

Und dann war da noch diese Werbung.

Es fällt schwer, an das Nintendo 64 zu denken, ohne an die Werbung zu denken, die alles unglaublich cool erscheinen ließen. Der Werbespot für Super Mario 64, bei dem Mario sich plötzlich frei in drei Dimensionen bewegen konnte, ließ es sich anfühlen, als hätte die Welt des Gamings einen riesigen Sprung nach vorne gemacht. Und wer erinnert sich nicht an den Typen, der hektisch den Joystick des Controllers im Kreis drehte, um zu zeigen, wie revolutionär die analoge Steuerung war?

Was sagte Mario zu Bowser, als er ihn in all seiner pixeligen Pracht wegschleuderte?

Heute wirkt die Werbung charmant veraltet. Damals sah es aus wie die Zukunft selbst. Die heute üblichen Vibrationsfunktionen wurden ebenfalls auf dieser Konsole eingeführt. Erinnerst du dich an den Schock, als du ein Rumble Pak an den Controller gesteckt hast und zum ersten Mal die Explosionen in den Handflächen spüren konntest? Als die Konsole ankam, wurde sie schnell zu einem natürlichen Sammelpunkt. In den Pausen waren die Diskussionen lebhaft. Jemand behauptete, einen geheimen Bereich gefunden zu haben. Jemand anderes hatte gehört, dass es möglich sei, einen versteckten Charakter freizuschalten. Goku war in Smash, und Carl Bildt war ein geheimer Endboss in Perfect Dark. Gerüchte verbreiteten sich schneller als Fakten, und es spielte eigentlich keine Rolle, ob die Geschichten wahr waren. Die Fantasie füllte die Lücken. Auch das Spielen hörte nicht auf, als der Schultag endete.

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Die Abende waren gefüllt mit Mario Kart 64, Mario Party, Mario Golf und Mario Tennis. Freundschaften wurden auf die Probe gestellt, Rematches wurden gefordert, und Lachen hallte noch lange nach, nachdem die Konsole ausgeschaltet worden war. Sicherlich hat jeder, der Mario Party gespielt hat, eine mentale Notiz, wer einen Stern gestohlen hat? Super Mario 64 ebnete den Weg für eine ganz neue Generation von Spielen, aber es waren all diese Spin-offs, die das Nintendo 64 zu einem sozialen Erlebnis machten.

Es gab auch eine unerwartete Nebenwirkung, so viel Zeit vor der Konsole zu verbringen. Nach einer Weile wurde ich so etwas wie ein lokaler Spieleführer. Wann immer jemand stecken blieb, eine Taste verfehlte oder nicht herausfand, wie man ein Rätsel löst, klingelte oft mein Telefon. Manchmal reichten ein paar Anweisungen. Manchmal musste ich mit dem Fahrrad zu einem Freund fahren, um ihm genau zu zeigen, was zu tun ist. Besonders meine jüngeren Freunde tauchten oft auf, wenn ihr Abenteuer zum Stillstand kam. Damals gab es keine Video-Walkthroughs, keine mobilen Foren und keine Suchanfragen, die innerhalb von Sekunden Antworten lieferten. Die Lösung lag bei demjenigen, der das Spiel am längsten gespielt hatte. Oder mit demjenigen, der einen Strategieführer gekauft hatte.

Und meistens drehte sich alles um ein und dasselbe Spiel: The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Für mich ist es immer noch das beste Spiel, das je gemacht wurde. Nicht nur auf dem Nintendo 64. Nicht nur von Nintendo. Aber von allen Zeiten.

Du hörst die Musik, du spürst die Emotion – hol das Spiel heraus und spiel es zum 78. Mal durch.

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Es gab Spiele, die visuell beeindruckender, größer und technisch fortschrittlicher waren. Aber keiner hat dieses Abenteuergefühl auf die gleiche Weise eingefangen. Ocarina of Time erschuf eine Welt, die lebendig, geheimnisvoll und voller Möglichkeiten wirkte. Hyrule war nicht nur eine Karte, auf der man sich durcharbeiten konnte. Es war ein Ort, an dem man sich verlieren konnte. Ich erinnere mich noch an das Gefühl, als Link zum ersten Mal den Kokiri-Wald verließ und sich Hyrule-Feld vor ihm ausbreitete. Es war, als hätte sich die ganze Welt geöffnet. Jeder Weg führte zu etwas Neuem. Jede Höhle verbarg ein Geheimnis. Jede Melodie auf der Okarina fühlte sich magisch an.

Der Waldtempel bot eine fast traumhafte Atmosphäre. Der Schattentempel war wirklich beunruhigend. Der Geistertempel wirkte groß und episch. Und der Wassertempel... nun, der Wassertempel verursachte wahrscheinlich gleichermaßen Frustration und Faszination für eine ganze Generation von Spielern. Bis heute kann ich mich genau daran erinnern, wie bestimmte Räume aussahen, wie die Musik klang und das Gefühl, ein Rätsel zu lösen, mit dem ich stundenlang zu kämpfen hatte. Das war auch der Grund, warum das Telefon oft klingelte. Jemand war in einem Tempel stecken geblieben. Jemand anderes konnte den nächsten Hinweis nicht finden.

Vielleicht ist das der Grund, warum Ocarina of Time immer noch so viel bedeutet. Es war nicht nur ein Spiel, das ich gespielt habe. Es war ein Spiel, in dem ich lebte. Und manchmal konnte ich anderen helfen, ihren Weg durch dieselbe Welt zu finden, die ich selbst nie wirklich verlassen wollte. Auch die direkte Fortsetzung, Majora's Mask, darf nicht vergessen werden. Der Mond, der auf dich herabgrinst, und ein Wettlauf gegen die Zeit, die einzigartigen Nebenquests, bei denen jeder Charakter eine Geschichte zu erzählen hatte. Die Masken im Spiel, die einzigartige Fähigkeiten gewährten – aber zu welchem Preis? Link sah nicht gerade begeistert aus, sie anzuziehen, denn er schrie ums Leben, während die Metamorphose stattfand.

Nein, das ist keine Parodie auf Scream. Es ist Link, der vom Schmerz einer Deku-Seele überwältigt wird.

Die Konsole bot nicht nur Nintendos eigene Spiele; es gab auch ein bedeutendes britisches Unternehmen namens Rare. Für einige magische Jahre konnte das Studio fast nichts falsch machen. Banjo-Kazooie und Banjo-Tooie boten Humor, Charme und einen Entdeckungssinn, den nur wenige Spiele erreichen konnten. Banjo-Kazooie ist auf Augenhöhe mit Mario 64. GoldenEye 007 bot unzählige Abende voller Mehrspielerspaß, bei denen das Spielen als Oddjob Freundschaften zerstören konnte.

Einzigartige Level, skurrile Sounds und ein temperamentvoller Vogel.

Perfect Dark ging noch einen Schritt weiter und zeigte zusammen mit dem kleinen roten Expansion Pak-Speicher-Upgrade, wie viel Leistung die Konsole noch hatte. Volle 4 MB RAM waren kein Spaß. Diddy Kong Racing hat Mario Kart ernsthaft Konkurrenz gemacht, während Jet Force Gemini es wagte, gleichzeitig bizarr und ehrgeizig zu sein. Und wer könnte Conker's Bad Fur Day vergessen? Dieses Spiel war für eine Nintendo-Konsole wirklich ungewöhnlich und ungewöhnlich. Ein richtiger Schlingel von einem Eichhörnchen, das wirklich derbe sprach. Ich erinnere mich an diesen riesigen Haufen Kacke, The Great Mighty Poo, der plötzlich anfing, Oper zu singen – brillant! Bis heute kenne ich dieses Lied auswendig.

Dieses Bild sollte in einem Museum sein. Ist das das erste Mal, dass jemand aufschaut, um Oddjob kennenzulernen?

Donkey Kong 64 bot uns mehr Sammelobjekte, als man sich vernünftigerweise hätte wünschen können, aber auch eines der inhaltsreichsten Abenteuer auf der Plattform. Neben Rares Erfolgen feierte Pokémon auch sein großes 3D-Debüt auf der Konsole. Mit Pokémon Stadium und Pokémon Snap konnten wir sehen, wie die Taschenmonster in 3D aussahen.

Und dann gab es noch diese persönlichen Favoriten, die vielleicht nie zu den Favoriten der Kritiker wurden. Ocean Softwares Mission: Impossible ist eines dieser Spiele. Ich weiß, es ist alles andere als perfekt. Aber manche Spiele finden einen Platz im Herzen, den Rezensionen nie messen können. Ich erinnere mich an die Spionagemissionen, die Atmosphäre und vor allem an diesen völlig absurden Rückwärtssalto, den Ethan Hunt jedes Mal machte, wenn er starb.

Ich muss sagen, dieses Conker-Spiel ist absolut genial; Allein das Bild zeigt dir, dass du eine großartige Zeit haben wirst.

Mischief Makers war ebenso seltsam wie brillant. Ein Spiel voller Persönlichkeit, Kreativität und Ideen, die sonst niemand zu versuchen wagte. Es passte nirgendwo wirklich rein, was vielleicht genau der Grund ist, warum es sich immer noch so besonders anfühlt.

Wenn Kämpfe auf traditionelle Weise entschieden werden mussten, war es oft Fighters Destiny, das die Aufgabe erledigte. Mit seinem unkonventionellen Punktesystem und dem Fokus auf Technik schuf es Kämpfe, die sich in einem Kampfgenre, das sonst nicht die Stärke der Konsole war, völlig einzigartig wirkten. Die Konsole war auch die Geburtsstätte der Super Smash Bros-Reihe – einer Serie, die im Laufe der Jahre gewachsen und geblüht ist.

Gegen Ende des Lebenszyklus der Konsole erschien auch Paper Mario – ein Spiel, das immer noch dieselbe Wärme, den gleichen Humor und den gleichen Charme ausstrahlt wie bei seiner Erstveröffentlichung. Seine märchenhafte Ästhetik ließ das Abenteuer von Anfang an zeitlos wirken. Der Port von Resident Evil 2 war eine willkommene Ergänzung für die Konsole – ein Port, der auch heute noch unglaublich beeindruckend ist, angesichts des begrenzten Speicherplatzes auf den Kassetten.

Dreißig Jahre später ist es leicht, über Polygone, technische Fortschritte und klassische Spiele zu sprechen. Aber wenn ich an die Nintendo 64 denke, sind es nicht die Grafiken, an die ich mich zuerst erinnere.



Ich erinnere mich an die Anrufe wegen Zelda.



Ich erinnere mich an Mehrspieler-Abende mit Smash, Kart und GoldenEye.



Ich erinnere mich an die Musik von Banjo-Kazooie und die skurrilen Soundeffekte.



Ich erinnere mich an Conkers epische Oper.



Ich erinnere mich an das Pokémon-Stadion und daran, dass alle Pokémon zum ersten Mal in 3D gesehen haben.



Ich erinnere mich an den Rückwärtssalto von Mission: Impossible.



Und ich erinnere mich an das Gefühl, dass die ganze Spielwelt vor uns lag, bereit, entdeckt zu werden.

Die Nintendo 64 war vielleicht einfach eine Spielkonsole. Aber für viele von uns wurde es auch zu einem Ort, an dem einige unserer lebhaftesten Kindheitserinnerungen entstanden.