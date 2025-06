Die niedliche Theorie, warum Mario Kart World genau 394 P-Switch-Missionen hat

HQ

Die riesige offene Welt von Mario Kart World ist sehr umstritten. Es gibt viele Missionen zu erledigen, aber das Spiel führt keine Aufzeichnungen über die, die du abgeschlossen hast, sondern sagt dir nur, wie viele du abgeschlossen hast. Es lag an den Fans, herauszufinden, wie viele es sind, und inoffizielle Karten zu erstellen, um den Überblick zu behalten...

Wusstest du, dass es 394 P-Switch-Missionen im Spiel gibt? Das sind viele Missionen, und die meisten sind recht einfach, aber andere sind knifflig... Und das Lustige daran ist, dass du sie selbst finden musst: Sie alle zu erledigen, ist eine riesige Aufgabe.

Und warum 394 und nicht 400? Warum konnte Nintendo nicht sechs weitere hinzufügen, um sagen zu können: "Wir haben 400 Missionen"? Es mag zufällig sein, aber es gibt eine niedliche Theorie, die in Reddit kursiert. Und es wäre ein Easter Egg, aber nur, wenn man Japanisch spricht.

"Wenn Sie die Zahlen 3 und 9 nehmen, werden Sie auf Japanisch "さん (san)" und "きゅう (kyuu)" sagen, und zusammen gelesen klingt es wie "thank you"", sagt Benutzer Great_Staff6797. "Das liegt daran, dass Japaner diese beiden Zahlen verwenden, um sich beim Schreiben oder Schreiben zu bedanken, da es einfacher und kürzer ist und jeder es versteht."

"Wenn Sie diese beiden mit der Zahl 4 (was auf Englisch für "for" steht) und dem "P" von P-Switches (was meiner Meinung nach für "Power" steht? aber in diesem Fall ist es "Playing") zusammenfügen, erhalten Sie die Nachricht, die wie folgt lautet: "Thank you for playing""

Glaubst du, dass es ein absichtliches Easter Egg ist, eine Art und Weise für Nintendo, uns dafür zu danken, dass wir ihr Spiel spielen, wie sie es oft in all ihren Spielen tun? Oder doch nur ein Zufall? Auf jeden Fall, 394 Missionen, es sind immer noch viele davon. Wie viele hast du bisher? Du kannst mehr über Mario Kart World und seine Geheimnisse bei Gamereactor lesen.