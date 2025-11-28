Die Niederlande kaufen nach jüngsten Sichtungen 100 Drohnenerkennungsradare.

HQ

Die Niederlande haben 100 Frühwarnradare angeordnet, um herannahende Drohnen nach jüngsten Sichtungen in der Nähe eines Flughafens und einer Luftwaffenbasis im Süden des Landes zu erkennen, teilte das Verteidigungsministerium am Donnerstag mit.

Hergestellt vom niederländischen Unternehmen Robin Radar, können die Systeme Drohnen von Vögeln und anderen Objekten unterscheiden. Die Lieferungen werden gestaffelt erfolgen, wobei das erste Radar am Freitag eintrifft und alle bis 2026 erwartet werden. Fahrzeuge zur Unterstützung der Systeme werden Anfang nächsten Jahres eintreffen.

Drohnensichtungen am Flughafen Eindhoven führten kürzlich zu einer vorübergehenden Abschaltung, und niederländische Streitkräfte feuerten auf Drohnen über einem nahegelegenen Luftwaffenstützpunkt. Die Behörden haben die Herkunft der Drohnen noch nicht bestätigt, obwohl europäische Beamte ähnliche Vorfälle mit Russland in Verbindung gebracht haben.

Verteidigungsministerium zu X:

"Das Verteidigungsministerium kauft 100 Radare, die Frühwarnungen für herannahende Drohnen bieten. Die ersten Einheiten werden morgen geliefert. Die Systeme sind in der Lage, Drohnen von Vögeln und anderen beweglichen Objekten zu unterscheiden."