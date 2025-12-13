Die Niederlande bestellen Skyranger-Anti-Drohnen-Systeme

HQ

Die Niederlande haben Rheinmetalls Skyranger-Anti-Drohnen-Luftabwehrsysteme für weniger als 1 Milliarde Euro bestellt, was unter dem zuvor dem Parlament vorgegebenen Budget von 1,3 Milliarden Euro liegt. Der Vertrag umfasst mobile und stationäre Versionen, wobei die Auslieferungen Ende 2028 beginnen und bis Ende 2029 enden.

Die Skyranger 30 verwendet eine 30-mm-Luftexplosionskanone zur Abwehr von Drohnen bis zu 5 km Entfernung und ergänzt die bestehenden niederländischen Luftabwehranlagen, indem sie manövrierende Truppen, militärische Standorte und kritische Infrastruktur wie den Hafen von Rotterdam schützt. Rheinmetall beschreibt die Bestellung als eine zweistellige Anzahl von Systemen, die im hohen Wert von mehreren hundert Millionen Euro liegen.

Die Produktion wird Rheinmetall Schweiz für Prototypen umfassen und eine wichtige Rolle für das Ed-Werk von Rheinmetall in den Niederlanden übernehmen. Die flexible mobile oder stationäre Konfiguration des Systems wird als einzigartig beschrieben und hat bereits das Interesse eines anderen NATO-Landes geweckt.

Niederländisches Verteidigungsministerium:

"Die Bedrohung durch Drohnen wächst. Deshalb investieren die Niederlande in den Skyranger: ein System, das Drohnen innerhalb von 5 km schnell neutralisiert. Heute wurde der Kaufvertrag unterschrieben."