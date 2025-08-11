Die Next-Gen-Konsole der Xbox soll Berichten zufolge ein Monster-PC mit veränderbarer Hardware sein

HQ

Auch wenn wir noch Jahre von irgendeiner Art von Next-Gen-Hardware entfernt zu sein scheinen (abgesehen von Nintendos Switch 2 natürlich), hält das die Leute nicht davon ab, zu spekulieren, insbesondere wenn es um Xbox geht.

Da das grüne Team die Exklusivtitel inzwischen weitgehend aufgegeben hat und nicht allzu sehr daran interessiert zu sein scheint, so viele Konsolen wie seine Konkurrenten zu verkaufen, erwarten die Spieler etwas Großes von der nächsten Generation der Xbox-Hardware, um das Interesse wieder zu steigern.

Ein neues Video von Digital Foundry befasst sich mit den jüngsten Leaks von AMDs angeblicher Magnus-Hardware. Die technischen Daten sind im Video zu finden, aber um es kurz zu machen, die GPU und CPU scheinen mehr zu sein als alles, was wir bisher in Konsolen gesehen haben, einschließlich der PS5 Pro, Series X/S, PS4 Pro usw. Vielleicht noch interessanter ist die Erwähnung, dass es separate Chip-Größen für diese Hardware gibt, was theoretisch bedeutet, dass Sie bei Bedarf eine Xbox mit einer größeren oder kleineren GPU haben könnten.

Dies deutet weiter darauf hin, dass die nächste "Konsole" der Xbox eher eine Mischung aus einer Konsole und einem PC mit Superkräften sein wird. Es ist möglich, dass es mehrere Stufen dieser Hardware geben wird, so dass verschiedene Budgets möglich sind, um weiterhin Spiele der nächsten Generation zu erleben. Natürlich sollte man sich daran erinnern, dass nichts davon noch von Xbox bestätigt wurde, aber wenn es sich als wahr herausstellt, könnten wir bald sehen, wie sehr sich Gamer für Leistung und Markentreue interessieren.