Die New York Yankees entfernen eine ihrer längsten Traditionen in Bezug auf die Verwendung von Frank Sinatras "New York, New York"

HQ

New York, New York, der ikonische Song von Frank Sinatra, ist ein Synonym für die Stadt, seit der Song 1977 in New York, New York, dem Musical von Martin Scorsese, uraufgeführt wurde. Die New York Yankees, das Baseballteam der Stadt, machten es zu ihrer Hymne und spielten das Lied seit 1980 nach jedem Spiel im Yankees-Stadion. Ab 2025 wird es jedoch eine große Änderung geben: Der Song wird nach den Niederlagen der Mannschaft nicht mehr gespielt.

Die Zuschauer bei der 0:4-Niederlage gegen die Detroit Tigers am vergangenen Wochenende zeigen eine Trainings-Exhibition, "That's Life", ebenfalls aus Sinatra, an, als sie die Stadien verlassen. Später bestätigten die Yankees, dass dies keine Anomalie sei: "Wir werden nach einer Niederlage der Yankees in diesem Jahr durch eine Reihe verschiedener Songs rotieren, keiner davon wird 'New York New York' sein", sagten sie.

Auf diese Weise wird New York, New York, für Siege stehen, während "es kein spezifisches Yankees-Niederlagenlied geben wird". Ursprünglich spielten die Yankees nach einem Heimsieg Sinatras Version und nach Niederlagen die ursprüngliche Version von Liza Minnelli aus dem Film, aber das wurde geändert, nachdem Minnelli sich beschwert hatte.

Es ist ein Bruch mit der Tradition: New York, New York spielte früher nach jedem Spiel, jetzt klingt es erst nach Heimsiegen. Brian Cashman, General Manager des Teams, sagte der New York Times, dass das Franchise hofft, "anders zu bleiben" und gleichzeitig die Tradition zu ehren. Eine weitere neue Richtlinie für 2025, die als veraltet gilt, ist die Sperre für Spieler auf Gesichtsbehandlung, eine Richtlinie, die 1976 von Besitzer George Steinbrenner eingeführt wurde, in der Hoffnung, den Spielern ein Gefühl der Disziplin zu vermitteln.