Die New York Knicks schaffen eines der besten Comebacks aller Zeiten in der NBA: Von einem Rückstand von 22 Punkten führen sie im vierten Viertel und in der Verlängerung mit 46:21 in Führung

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Wir hatten nur zwei Spiele aus den NBA Conference Finals und bereits drei Verlängerungen: zwei beim Sieg der San Antonio Spurs über Oklahoma City Thunder und ein weiteres im Spiel New York Knicks gegen Cleveland Cavaliers am Dienstagabend, ein unglaubliches Comeback, bei dem das lokale Team, die Knicks, einen 22-Punkte-Rückstand aufholten und mit 115:104 gewannen. Es war das erste Mal in der NBA-Geschichte, dass sowohl die östlichen als auch die westlichen Finals in Spiel 1 in die Verlängerung führten.

Der Sieg der Knicks gegen die Cavaliers, angeführt von Jalen Brunson, der 38 Punkte erzielte (davon 17 in den letzten 12:45 Minuten des Spiels, als New York Cleveland mit 44:11 übertraf), ist eines der herausragendsten Comebacks aller Zeiten.

Die Tatsache, dass die Cleveland Cavaliers alle sieben Spiele der vorherigen Play-off-Runde bestritten und die höher gesetzten Detroit Pistons nur zwei Tage zuvor überraschten, könnte erklären, warum die Cavs in den ersten Spielabschnitten aktiver und motivierter waren. Stattdessen hatten die Knicks neun Tage lang nicht gespielt, nachdem sie die Philadelphia 76ers im Halbfinale mit 4:0 gesweept hatten. Das könnte erklären, warum sie zu Beginn noch entfremdeter waren, aber eine größere Physis hatten, um länger zu halten: Im vierten Viertel und in der Verlängerung erzielten sie 46 Punkte, während Clevelands 21 Punkte erzielten.