Die NBA-Franchise New York Knicks hat ihre beste Saison seit 25 Jahren hinter sich und zum ersten Mal seit ihrem Sieg im Jahr 1999 wieder ein Conference-Finale erreicht. Die Franchise denkt jedoch nur an eines: eine Meisterschaft zu gewinnen. Das ist buchstäblich der Grund, den sie angaben, als sie die Entlassung von Tom Thibodeau bekannt gaben, der in den letzten fünf Jahren Trainer war.

"Unsere Organisation konzentriert sich ausschließlich darauf, eine Meisterschaft für unsere Fans zu gewinnen. Dieses Streben führte uns zu der schwierigen Entscheidung, Tom Thibodeau darüber zu informieren, dass wir uns entschieden haben, in eine andere Richtung zu gehen", sagte Knicks-Präsident Leon Rose in einer Erklärung.

Die New York Knicks verloren das Finale der East Conference gegen die Indiana Pacers mit 2:4. Trotz der Enttäuschung sollte nicht vergessen werden, dass es ihr erstes Conference-Finale seit 1999 war. Es ist eine Verbesserung für eine Franchise, die um die Jahrtausendwende nichts gewinnen konnte, außer dem Divisionstitel (der die reguläre Saison mit der höchsten Punktzahl beendete) im Jahr 2013, als sie schließlich im Halbfinale auch gegen die Indiana Pacers scheiterten).

Tatsächlich hatte Kincks vor Thibodeau bis 2021 acht Jahre lang die Playoffs nicht erreicht und seit 2022 mindestens eines der K.o.-Spiele gewonnen. In diesem Jahr wurden sie das drittbeste Team der regulären Saison im Osten (51-31) und das fünftbeste Team insgesamt. Die überraschende Entlassung des Trainers hat die Fans und sogar die Spieler überrascht, wobei Kapitän Jalen Brunson Thibodeau unterstützte.