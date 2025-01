Die New Glenn-Rakete von Blue Origin hat es endlich in den Orbit geschafft

HQ

Vor ein paar Tagen haben wir über die Verzögerung in letzter Minute berichtet, bei der die Rakete von Blue Origin New Glenn ihren Startvorgang abbrach und ihre Pläne, in den Orbit zu fliegen, absagte. Nun, die Besatzung hat das Problem, das die Rakete plagte, behoben und sie in den frühen Morgenstunden des 16. Januar sogar in die Umlaufbahn gebracht, ein Start, der wie erwartet und erfolgreich verlief.

Dies wurde in einer Erklärung von Blue Origin bestätigt, in der sie bestätigen, dass die Rakete "während der heutigen NG-1-Mission sicher ihre vorgesehene Umlaufbahn erreicht und unser Hauptziel erreicht hat".

Der größte Haken beim Start ist, dass das Booster-Teil während des Abstiegs verloren ging, was bedeutet, dass es Bereiche gibt, die das Team für den nächsten Start verbessern muss. Blue Origin kommentierte dies mit den Worten: "Wir wussten, dass es ehrgeizig war, die erste Etappe beim ersten Versuch zu landen. Wir werden dieses Wissen lernen, verfeinern und bei unserer nächsten Markteinführung im Frühjahr anwenden."

