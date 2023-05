Die neuesten Stellenangebote von Zwangion deuten auf eine bevorstehende Enthüllung des Spiels hin

HQ

Vor drei Jahren bekam der Xbox-Chef Phil Spencer die Frage, auf welchen unangekündigten Titel des First-Party-Studios er sich am meisten freut. Spencer hatte zwei Spiele im Sinn, wobei das erste das nächste Projekt von Zwang war, das Project Midnight genannt wurde.

Compulsion wurde 2018 von Microsoft gekauft, aber seit der Veröffentlichung von We Happy Few (und DLC) im selben Jahr haben wir nicht wirklich etwas darüber gehört, was sie als nächstes tun. Was wir jedoch wissen, ist, dass sich die Größe des Studios in den letzten Jahren verdoppelt hat, und jetzt scheint es, als könnte die Enthüllung nächsten Monat stattfinden.

Wie Idle Sloth auf Twitter bemerkte, hat Compulsion Games nun einen Brand and Communications Director eingestellt und gleichzeitig einen Community Manager gesucht. Beides sind Positionen, die in der Regel nicht an die eigentliche Produktion von Spielen gebunden sind, sondern eher an deren Vermarktung - etwas, das Sie brauchen, wenn die Enthüllung ziemlich nah ist und Sie Personal brauchen, um Ihre Titel zu hypen.

Obwohl es sicherlich keine Bestätigung ist, sieht es so aus, als würden wir Phil Spencers Lieblingsprojekt während des Xbox Games Showcase 2023 am 11. Juni sehen.