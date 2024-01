Die neuesten Ohrhörer von Huawei wollen Stilklischees in Frage stellen

HQ

Im Allgemeinen gibt es im Bereich der Kopfhörer und Ohrstöpsel nicht viele Innovationen. Viele Geräte neigen dazu, vertraute Designs und Stile zu haben, wenn auch mit wenigen Ausnahmen von dieser Regel. Eine solche neue Ausnahme kommt von Huawei, die jetzt ihre eigenartig aussehenden FreeClip-Ohrhörer vorgestellt haben.

Diese In-Ears werden am eigentlichen Ohr des Benutzers befestigt und ähneln in vielerlei Hinsicht fast einem Ohrring, unterstützen aber auch eine Vielzahl moderner technologischer Fortschritte, darunter KI-Anrufgeräuschunterdrückung, Dual-Device-Verbindungen, IP54-Einstufung gegen Staub und Wasser, eine superlange Akkulaufzeit und Open-Ear-Audioprofile.

Um zu sehen, ob der FreeClip die richtige Wahl für Ihr nächstes Audiosystem ist, schauen Sie sich unbedingt die neueste Folge von Quick Look unten an, in der unser eigener Magnus eine Menge Fakten und Gedanken über das Gadget teilt.