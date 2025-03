Die neuesten Leaks deuten auf fast 30 neue Mega-Entwicklungen in Pokémon Legends: Z-A

HQ

Wir sind alle sehr gespannt darauf, was Nintendo am 2. April über seine nächste Konsole, Nintendo Switch 2, zu sagen hat. An diesem Tag erwarten wir auch ein festes Veröffentlichungsdatum sowie einen Zeitplan mit Titeln, die die Hardware entweder vom ersten Tag an oder in den ersten Wochen ihres Lebens begleiten werden.

Und wir gehen davon aus, dass Pokémon Legends: Z-A einer der ersten Titel sein wird, der sich der Party anschließt. Das Spiel von Game Freak gab uns einen kleinen Einblick in Pokémon Presents am 27. Februar, verriet uns aber kein Datum. Was es bestätigt hat, ist, dass Mega-Entwicklungen zurückkehren werden, und jetzt haben wir mehr Details dazu.

Eine der zuverlässigsten inoffiziellen Quellen auf Nintendo ist der Benutzer Pyoro, der jetzt unter dem Twitter/X-Konto @eb576dcfe arbeitet. In seinem üblichen kryptischen Ton bestätigte er (zweimal), dass es bis zu 27 Mega-Entwicklungen geben wird, die wir im Spiel sehen werden. Wenn wir diese Information als wahr annehmen, würde die Gesamtzahl der Mega-Entwicklungen in der Franchise nun auf 75 steigen, zusätzlich zu den bereits bekannten 48.

Im Moment haben weder The Pokémon Company, Game Freak noch Nintendo diese Informationen bestätigt oder was einige dieser Entwicklungen sein werden, aber ich bin sicher, dass du eine im Kopf hast, die du gerne sehen würdest. Lassen Sie es uns in den Kommentaren wissen.