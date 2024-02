Die neueste Hülle von Nomad verwendet die MagSafe-Technologie, um sie an Ihrem iPhone zu befestigen

HQ

Im Allgemeinen werden Handyhüllen an Ihrem Smartphone befestigt, indem sie um das Gerät herum angebracht werden und es im Wesentlichen einkapseln. Nomad hat sich jedoch eine alternative Lösung einfallen lassen, da der Zubehörhersteller die iPhone MagSafe-Technologie verwendet, um seine neuen Skins primär an Ihrem Gerät zu befestigen.

Wir haben uns in der neuesten Folge von Quick Look eine Lederhülle angesehen, die in diese Kategorie passt, also schauen Sie sich unbedingt das Video unten an, um mehr über dieses Telefonzubehör von unserem eigenen Magnus zu erfahren.