Die neuen US-Zölle vernichten in nur einer Stunde ein Zehntel des Aktienwerts von Apple

Am späten Abend des gestrigen Tages stellte Präsident Trump der Welt seine Zölle vor, da er der Meinung ist, dass die Vereinigten Staaten seit vielen Jahren zu Unrecht mit schlechten Handelsabkommen behandelt werden. Ob das tatsächlich stimmt, wird heiß diskutiert, aber es ist klar, dass es Konsequenzen und Risiken hat, die zu einem Handelskrieg sowie zu neuen Bündnissen und Kooperationen zwischen den Ländern führen.

Ein Unternehmen, das bereits von diesen neuen Zöllen hart getroffen wurde, ist Apple. Das Unternehmen stützt sich stark auf die Produktion in China, wo die Zölle seit Trumps Amtsantritt um 36 % gestiegen sind. Infolgedessen werden Apple entweder die Preise deutlich anheben und/oder die Gewinne senken müssen, während sie andere Lösungen in Betracht ziehen - etwas, das natürlich Zeit in Anspruch nehmen wird, da es nicht mehr genügend Vertragshersteller gibt, die Spitzentechnologie wie die Produkte von Apple kurzfristig in extrem hohen Stückzahlen produzieren können.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels ist Apple an der Börse um 9 % gefallen, was bedeutet, dass fast ein Zehntel des Gesamtwerts des Unternehmens in nur einer Stunde vernichtet wurde.

Wie wir Ihnen heute bereits mitteilen konnten, besteht auch das Risiko, dass Switch 2 im Preis erhöht werden müssen. Obwohl dies hauptsächlich die Amerikaner betreffen wird, besteht kein Zweifel daran, dass es auch uns betreffen wird, da Nintendo keine extrem großen Preisunterschiede in verschiedenen Märkten haben kann und ein Teil der gestiegenen Kosten des Unternehmens wahrscheinlich auch an andere Regionen der Welt weitergegeben wird.