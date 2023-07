Die neuen Synchronsprecher von Rick and Morty werden wie Justin Roiland klingen

HQ

In diesem Jahr hat Adult Swim den Schöpfer und Synchronsprecher von Rick and Morty, Justin Roiland, inmitten von Wellen von Kontroversen um strafrechtliche Anklagen gegen den Schauspieler und Schriftsteller in den Müll geworfen. Dies hat zu einer großen Unsicherheit darüber geführt, wer seine Rollen sowohl in Rick and Morty als auch in Solar Opposites spielen wird.

Wir haben unsere Antwort auf Letzteres, mit Dan Stevens, der der Rolle des Korvo neues Leben einhaucht. Stevens' Stimme unterscheidet sich jedoch deutlich von der von Roiland, was einige besorgt gemacht hat, ob Rick und Morty auch völlig unkenntlich klingen werden.

Bei einem SDCC-Panel, an dem Variety teilnahm, scheint es jedoch, dass die Macher diesmal einen etwas anderen Ansatz verfolgen. Der ausführende Produzent Steven Levy sagte: "Wir nähern uns dem Ende unseres Prozesses der Neubesetzung, aber ich möchte sagen, dass es großartig wird. Ich bin sehr beeindruckt von allem, was vor sich geht, einschließlich der ganzen Arbeit an Staffel 7. Wirklich, das ist die Sache, die ich nicht in den Schatten stellen möchte. Die Show ist so gut wie eh und je."

Auf die Frage, wie die neuen Stimmen klingen werden, führte er aus, dass sie "ähnlich klingen werden. Die Zeichen sind die gleichen Zeichen. Keine Änderung."

Es gibt noch kein Veröffentlichungsdatum für die siebte Staffel der Show, aber Levy hat gesagt, dass sie bald kommen würde, also werden wir hoffentlich bald genug unseren neuen Rick and Morty hören.