Die neuen Switch 2-Cartridges werden viel schneller, mit mehr Speicherplatz und optisch anders sein, aber sie werden die gleiche Größe haben

HQ

Die vollständige Präsentation von Nintendo Switch 2 Direct ist nach Monaten des Hypes und eines stetigen Stroms von Gerüchten über die aktuellen Launch-Spiele und Abwesenheiten abgeschlossen. Wir hatten ein bisschen von allem, von lang erwarteten Rücksendungen, Bestätigungen und gelegentlichen Herzumdrehenden.

Anspruchsvollere Spiele benötigen logischerweise mehr Speicherplatz, sowohl in ihren physischen Formaten als auch im Speicher der Konsole. Switch 2 wird 256 GB an Bord haben, aber... Was ist mit Spielkassetten?

Nun, hier gibt es mehrere Schlagzeilen. Der erste ist, dass die Cartridges genau die gleiche Größe wie die aktuellen Nintendo Switch-Cartridges haben werden, aber leuchtend rot sein werden (Nintendos Unternehmensfarbe oder "Mario"-Rot, wie auch immer man es nennen möchte). Ihre Lesegeschwindigkeit ist jedoch schneller.

Nintendo hat auch bestätigt, dass wir in der Lage sein werden, den Speicher zu erweitern, aber nur mit MicroSD-Express-Karten, was bedeutet, dass die, die wir derzeit verwenden, in Zukunft nicht mehr nützlich sein werden.

Denken Sie daran, dass Nintendo mit seiner Konsole der nächsten Generation die Preise auf breiter Front erhöht und Titel wie Mario Kart World digital 79,99 € und physisch 89,99 € kosten werden, also vermuten wir, dass diese neuen Cartridges nicht billig sein werden...

Nintendo hat auf seiner Support-Seite auch bestätigt, dass diese Cartridges zwar schneller sind, aber nicht immer das vollständige Spiel enthalten und als Launcher für den Download des Titels auf die Konsole dienen. Diese Spielkarten werden bequem auf den Titelboxen von Nintendo Switch 2 gekennzeichnet.