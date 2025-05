Die neuen Fantastic Four-Poster von Marvel sind eine wunderbare Reise in die Vergangenheit

HQ

Am 25. Juli kommt die kommende Neuauflage der Fantastischen Vier der Marvel Studios in die Kinos, mit dem stets beschäftigten Pedro Pascal (The Last of Us, The Mandalorian) in einer der Hauptrollen.

Der Film zielt darauf ab, die beliebte Comicserie mit einem frischen Ansatz neu zu starten und sich dafür zu entscheiden, nicht in die Fußstapfen früherer Verfilmungen zu treten.

Um den Hype zu schüren, haben die Marvel Studios nun fünf einzigartige Charakterposter mit einem Retro-inspirierten Design veröffentlicht, das eindeutig von klassischen Sammlerkarten beeinflusst ist. Auf den Postern sind Reed Richards (Pedro Pascal), Sue Storm (Vanessa Kirby), Human Torch (Joseph Quinn), Thing (Ebon Moss-Bachrach) und der Robotergefährte des Teams, H.E.R.B.I.E., zu sehen. Angesichts der Tatsache, dass der Film in einer Parallelversion der 1960er Jahre spielt, fühlen sich die Plakate sowohl im Ton als auch im Stil genau richtig an.

Schauen Sie sich die vollständige Zusammenfassung und die Poster unten an:

Offizielle Synopsis:

Vor der lebendigen Kulisse einer von den 1960er Jahren inspirierten, retro-futuristischen Welt folgt der Film Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm und Ben Grimm, die sich ihrer bisher größten Herausforderung stellen. Sie sind gezwungen, ihre Rolle als Helden mit der Stärke ihrer Familienbande in Einklang zu bringen, und müssen die Erde gegen einen gefräßigen Weltraumgott namens Galactus (Ralph Ineson) und seinen rätselhaften Herold Silver Surfer (Julia Garner) verteidigen. Und als ob Galactus' Plan, den gesamten Planeten und alle darauf zu verschlingen, nicht schon schlimm genug wäre, wird es plötzlich sehr persönlich.

Bist du schon gespannt darauf, Fantastic Four: First Steps zu sehen?